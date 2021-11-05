大陸一名33歲網紅「豫北女保安」近日驚傳被殺害，而她是和粉絲見面後遇害，網上也瘋傳她疑似抖內問題與對方發生衝突，才會引來殺身之禍，她的老公得知噩耗後，也悲慟發聲。

據《鳳凰網》報導，豫北女保安2日在沒告知家人情況下，和一名粉絲相約酒店見面，沒想到見面後竟被殺害，嫌犯目前已被逮捕，警方正在進一步調查中。

而網上也瘋傳這名排行榜第一名的粉絲，曾斗內她10多萬人民幣(約台幣50萬)，但事後反悔，要求退還這筆錢，兩人發生衝突，疑似因此引來殺身之禍。事發當時，豫北女保安的丈夫人在外地出差，得知妻子遇害消息相當悲痛，希望能嚴懲兇手。

33歲的豫北女保安外型甜美，10多年前嫁到當地，育有2個小孩，平時在駕訓班擔任保全，因拍攝短視頻走紅，去年開始經營影音平台，透過直播增加收入，1年就擁有超過31萬粉絲，村民也透露她性格很好，上下班時間都很規律，沒想到卻發生憾事，「（她）家裡的公婆都很難受，我們村的村民自發到她家去安慰老人。」