統一獅隊5日以10比3擊敗味全龍，加上另一地的樂天桃猿以3比1打敗中信兄弟，也讓獅隊下半季封王魔術數字降至M8，全年度戰績勝差歸零，獅隊以5成769的勝率，略高於兄弟的5成755，登上第一名位置。

龍隊此役推出新洋投柯西諾先發，這也是他中職初先發，獅隊首局趁著他控球不穩之際，先攻下2分，但獅隊先發投手胡智為在第3局同樣出現亂流，被龍隊猛攻1輪得到3分，但4局下獅隊再著連續2保送開啟攻勢，單局攻下3分逆轉，5局則是林安可陽春炮、林焌翰2分炮持續擴大領先優勢，最終以7分差勝出。

龍隊吞下這一敗，本季在台南球場仍一勝難求，在台南吞下11連敗，追平2009年La New熊隊單一球隊單季在台南球場的連敗紀錄，明天是本季最後一場在台南贏球的機會。

總計胡智為主投6局被敲7安，投出5次三振、3保送、1觸身球，失掉3分拿下本季第4勝；龍隊柯西諾初先發僅投3局，投出2次三振、4次保送，被敲2安失4分（2責失），吞下來台首敗。

今天3次上場打擊獲得2次保送、敲出1發2分炮，貢獻3打點、2得分，上壘率百分百林焌翰生涯首次獲選單場MVP，賽後總教練林岳平誇讚他「很可愛、拼勁十足且態度好。」他自己則是意外獲獎，近期獲得一軍機會他也把握住，他說：「學長跟我說，一、二軍其實沒有差，差的是在自己的心態，如何突破自己的心理才是最重要的。」