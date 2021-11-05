對於國民黨智庫副董事長張善政昨在智庫主持上任以來首場座談會，突然有員警前往關切，國民黨立委賴士葆表示，警察的業務已經夠忙了，還要被指派查水表，真的難為他們了！

國民黨智庫副董事長張善政昨在智庫主持上任以來首場座談會，聚焦「氣候變遷、守護環境」議題，未料會前突然有員警前往關切，稱座談會主題跟公投有關，恐有民眾抗議；讓黨內感到被「查水表」。

國民黨立委賴士葆在臉書表示，警察的業務已經夠忙了，還要被指派查水表，真的難為他們了，除了加重員警負擔，再者，無端擾民，真的顧人怨。雖然員警奉命行事，然而動輒查水表擾民只會毀損警察的形象。

賴士葆痛批，高官可以有言論自由，違反社維法，法律也不及於高官，高官可以利用法律箝制人民自由。民眾沒有言論自由，動輒被約談傳訊，最後成案的不到一半，就是表示政府利用濫訴來恐嚇、限制民眾的言論自由，這就是新威權的獨裁統治。