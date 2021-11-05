《大新聞大爆卦》

四大公投案將於12月18日投票，國民黨台北市議員羅智強創立的「台北智會」5日公布四大公投全國性民調，僅有8%的人知道公投投票日期，另外表態會去投票的民眾為50.4％；而四大公投案中，只有重啟核四公投的不同意比例35.1％，高於同意的32.7％。其他三項公投都是支持大於反對，分別是反萊豬、公投綁大選以及守護大談藻礁，媒體人羅友志卻表示，恐怖的是，台灣現在的選舉人是1500多萬，若以4成來算，同意、不同意一人一半，要拿到498萬票搞不好很難。

該民調詢問民眾是否知道今年年底將舉辦公投，結果，52.2%表示知道、47.8%不知道；進一步詢問知道年底舉辦公投的民眾是否知道哪天舉辦公投，結果僅有8.0%回答正確日期、11.2%表示知道卻答錯日期，剩下33%則表示不知道公投日期。

羅友志5日在中天新聞《大新聞大爆卦》節目中透露，羅智強在調查期間就已發現，民調覺得不是很樂觀，不曉得竟然是這樣的不樂觀。僅有8%的人知道公投的投票日期，確定會去投票的僅有4成。恐怖的是，台灣現在的選舉人是1500多萬，若以4成來算，同意、不同意一人一半，要拿到498萬票搞不好很難。

羅友志接著表示，這跟罷免台灣基進陳柏惟那時一樣，就是要衝高支持率、就是要衝高知名度。罷免陳柏惟時，7月份知名度大概只有40幾趴。甚至9月份的知名度大約只有50幾趴而已。一路到10月份，前立委顏寬恒參與之後，知名度才到7成以上，再到稍微穩定值，投票結果才差4000票。

羅友志指出，確定會去投票的至少要超過6成，才會安全。而知道有公投的，不到5成。罷免陳柏惟知道的人那時是7成多，也就是台中第二選區29萬人，有將近20幾萬人知道罷免案這件事情，結果才差4000多票。但知道公投的才4成多夠嗎？