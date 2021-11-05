長榮5日晚間公告第三季財報，挾著高運價、高運能及新船省油、降低單位成本的優勢，第三季毛利率飆至69％罕見的新高，比第二季54.78％大增14.22個百分點，稅後純益達801.38億元，超越上半年，EPS達15.15元，等於每日開門就可賺8.71億元；累計前三季EPS達30.27元，比法人圈目前所估的獲利還高，跌破法人眼鏡，以第四季維持第三季旺季水準，保守估計長榮全年EPS達45元可以期待。

長榮長期的經營模式採用規律性的汰舊換新、大船換小船及不斷找尋最合適的船型投入策略，在此波百年難得一見的大行情中，趁勢嚐到甜美的果實。

長榮今年就有33艘新船，新增運能26.44萬TEU，光是專營美國線的1.2萬TEU就有11艘，專營歐洲線的2.4萬TEU達4艘，第三季起陸續交船3艘，年底還有1艘投入，其餘6艘陸續在2022年交付。

遠東到歐洲線去年此時每TEU才1100多美元，去年底已經大漲至每TEU達4000多美元，目前每TEU已經達7600美元，每FEU（40呎櫃）就超過1.5萬美元，在成本固定下，毛利頗豐。

長榮2.4萬TEU船從遠東滿載貨物到歐洲線，以目前價格不含附加費計算，去程一趟營業額可高達51餘億元，回程的運量及運價打五折計算，來回約77天的航程就可替長榮帶來96.5億元的營業額。

由於長榮2022年尚有其餘6艘2.4萬TEU陸續加入營運，長榮營運如虎添翼。

鑑於市場需求強勁，長榮子公司「Evergreen Marine (Asia) Pte. Ltd.」董事會5日也決議再訂造2艘2.4萬TEU船，每艘造價1.4-1.6億美元，合計2.8-3.2億美元，也是投入歐洲線。

目前長榮訂船81艘，艘數是所有航商訂船最積極的公司，預計可帶來66.11萬TEU的運能，新增運能略低於地中海航運（MSC）的58艘、運能98.97萬TEU水準。

長榮5日董事會也通過配合新船陸續交付的營運需求，向東方、富華、新華昌三家造櫃廠訂購新櫃，共計購買5.55萬個貨櫃，其中包含20呎、40呎，總金額3.38億美元，2022年中前陸續交付。