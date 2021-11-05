世界衛生組織（WHO）官員警告歐洲疫情再起，上月染疫數暴增超過50％，再度淪為新冠疫情重災區。由於疫苗接種速度放緩，加上歐洲各國防疫鬆懈，疫情復燃下明年2月前恐再添50萬人病歿。

世衛歐洲區主任克魯格（Hans Kluge）周四在新聞記者會上指出，該區域（涵蓋歐洲及中亞53國）單日新增確診數已逼近歷史新高。

克魯格說，上周世衛歐洲區通報新增180萬確診病例，以及2.4萬人染疫病故。與前周相比，確診及死亡數分別增加12％、6％。

他還提到，上周全球Covid-19新增確診數，歐洲地區就占了將近6成（59％）；全球通報的染疫死亡數中，歐洲囊括48％。

歐洲的COVID-19確診數已連續5周揚升，成為全球唯一病例不降反升地區。歐洲的新冠肺炎感染率也是全球之冠，每10萬人新增192例。

克魯格警告，如果歐洲地區的疫情照此情況持續下去，根據可靠的預測所示，明年2月前恐再增加50萬人染疫病故，43個國家的醫療量能會被逼到極限。

克魯格將歐洲染疫人數飆升歸咎兩大原因，一是該地區的疫苗覆蓋率仍舊不高，二是多國的防疫和社交限制鬆懈。

另一世衛官員萊恩（Michael Ryan）在記者會上指出，雖然歐洲地區不乏疫苗，卻沒有相應的接種率，他呼籲歐洲各國當局加強疫苗施打，解決這方面的落差。但世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）主張，疫苗接種率超過40％的國家應停止施打，將疫苗轉捐給尚無能力給國民打第1劑的開發中國家。針對歐美各國鼓吹民眾打加強針，譚德塞強調除非是患有免疫功能低下的人，否則不應接種加強劑。