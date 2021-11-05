林哲熹擔任男主角配音。冉色斯動畫提供

林葦妮為女主角配音。冉色斯動畫提供

女主角夏雨由閻奕格配音。冉色斯動畫提供

播出中的未來影集《2049》5日宣佈推出延伸IP動畫影集《2049＋絕處逢聲》，這也是台灣首部與影集同名IP的動畫作品，故事探討未來所衍生的問題，例如人工智慧AI、居住正義、智能長照等社會議題來呈現2049年的台灣社會。

由榮獲多次金鐘動畫獎項提名且得獎、曾獲得53屆休士頓國際影展動畫短片金獎的冉色斯動畫製作，並邀林哲熹、閻奕格以及「木木」林葦妮為動畫男女主角的獻聲，林哲熹直喊：「平常都是幫自己主演的戲配音，這是第一次幫動畫配音，是一次很酷的體驗。」

林哲熹為動畫影集挑戰國台語雙聲調轉換配音，他形容：「腦袋要一直轉，要一直國台語切換，整個配音過程都在玩聲音的遊戲。」為何接下如此挑戰邀約？林哲熹坦言是《2049》IP計畫的催生者湯昇榮鼓勵他，加上一直想嘗試新的類型，「沒拍過武打片就想接，沒配過音就想挑戰，這次動畫影集是描述台灣在地的故事，隨著動畫製作過程，前前後後至少配音了大半年以上」。他笑喊：「配音過程考驗自己想像力，想像自己在配漫威電影，進而宏觀動畫影集世界觀。」

閻奕格則透露牡羊座的自己向來喜歡挑戰自我，「有邀約來，一定要把握住」，她說因平常講話音調較為低沈，但動畫女主角個性開朗活潑，因此音頻要再少女一點，「第一次配音的時候，經紀人都嚇到，心想這個聲音是誰」？此次除獻聲外，角色在片中也有獻嗓橋段，觀眾可以在影集中聽到她天籟美聲。