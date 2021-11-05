統一獅隊5日以10比3擊敗味全龍，不過獅隊在比賽中一度陷入落後，先發投手胡智為在第3局丟掉3分，該局結束後總教練林岳平一席話幫助他「切換」找回場上鬥志，最終繳出6局失3分的優質先發，奪下本季第4勝。

獅隊打線在首局就先攻下2分，但胡智為在第3局1出局後碰上亂流，面對6名打者被敲4支安打、2保送失掉3分，好在他找回節奏，踩住煞車，獅隊則在4局下起展開反撲，最終以7分差勝出。

賽後林岳平表示，胡智為在第3局連續被對手上壘後，補位再走上投手丘的那段路感覺看起來不是很積極，肢體動作展現不好的現象，該半局結束後林岳平上前與胡智為談話，「我跟他說，如果不想投的話我要換投手，但如果你想投那就加油。」

「餅總」解釋，會跟胡智為講這席話是希望他「切換一下」，要展現出場上的鬥志，「危機要自己想辦法化解，而不是被安打後有點洩氣、沮喪，比賽進行中沒時間讓他有負面情緒。」

胡智為則表示，自己在第3局並沒有動怒，而是對自己的表現感到有些懊惱，「上一場對他們（龍隊）常常在第一球被攻擊，這次就想預防反而想太多，導致控球沒到位。現在我也比較不會在場上發脾氣，因為生氣不會有幫助，當下只是有點懊惱『怎麼又這樣』，好險教練上來喊暫停，讓我冷靜下來把節奏抓回來。」