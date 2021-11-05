2021台灣創新技術博覽會日前盛大舉行，龍華科技大學師生團隊今年共推出18項發明專利作品參展，涵蓋資訊、電力、機械、生活化創意等多項領域，並以「3D列印機之自動換料機構」及「智慧型發聲多面載體」兩件作品榮獲2面鉑金獎，另奪得1金1銀3銅佳績，尤其今年象徵最高榮譽的鉑金獎僅有11件作品獲得，龍華師生就囊括其中2件，充分展現雄厚扎實的創新研發能量。

「2021台灣創新技術博覽會」(簡稱TIE)，由經濟部、科技部、國防部、教育部等10部會主辦，智慧財產局策劃，為亞洲代表性發明獎項，今年採線上展及實體展同步進行，在疫情衝擊下仍有444家國內外廠商，O2O串聯展出1300項創新發明展品及技術。

龍華科大機械系老師陳志文，帶領碩士生葉厚廷、李光耀及、呂毓綸、蕭志仁及蕭士凱的「3D列印機之自動換料機構」；應外系許祖嘉老師指導學生李有名的「智慧型發聲多面載體」，雙雙勇奪發明競賽最高榮譽鉑金獎。

陳志文表示，「3D列印機之自動換料機構」有三項特點，其一，可使原本單色列印機變成可程式指令選擇三捲不同顏色線材，並且在列印中更換料架中之線軸，達到多色列印功能。其二，模組安裝方便，使用快速掛具結合，組裝迅速。其三，線材安裝快速簡便，自動換料機構可按指令選擇不同顏色線材，並自行裁剪、自動送料進列印機。尤其不需改變原本3D列印機結構，機構以模組化方式外掛結合於3D列印機，即可達成列印中自動換色線目的，不但提高使用效率，且因換色列印過程中機台不需暫停，列印品質可理想維持。

而「智慧型發聲多面載體」則是為英語學習者所開發的一款積木教具，透過已置入MP3播放器模組的積木和App兩者來玩桌上遊戲。發明人李有名說，從發想到完成作品耗時2年，首次以「智慧型發聲多面載體」作品代表學校參賽就獲得最高榮譽鉑金獎，讓他相當振奮。

指導老師許祖嘉指出，該發明是利用積木遊戲與透過擲骰子玩樂方式，輔助學習英文單字。其設計有兩部份：一、積木骰子中32位元微控制器通過藍芽連接到設備；二、手機下載遊戲應用程式App後，使用者只要進行擲骰子動作，就能利用垂直加速重力系統對應模組來學習英語詞彙，每次至多三個積木同時進行，一旦手機藍芽連線後，進行擲骰子的動作，積木方塊面朝上的介面會發出圖案中的英語發音，既好玩又容易強化生活中的英語詞彙學習。

另外，機械系曹中丞師生團隊作品「防扭斷擠壓絲攻」，避免擠壓絲攻牙頂於內孔底部時被扭斷；工管系老師胡淑珍作品「多功能應用性背包」，結合「登山旅行者」和「急難救助」特性，背包材質能抵禦多樣環境，此二件作品也都分別獲得金、銀牌的佳績。

此外，化材系老師李九龍團隊作品「具高深寬比之孔洞之製備方法」，機械系陳志文團隊作品「旅行箱式烤肉架」，以及電子系老師陳永裕、蘇聖煌團隊作品「聚焦式熱電裝置」等三件作品，亦獲評審青睞得到銅牌獎肯定。

龍華科大研發長陳永裕表示，該校多年來積極推動產學鏈結、學用合一的實作教育，強調讓學子從做中學；學校開設多項三創課程，全面性培養學生具備創意思考、創新實作與創業發展之能力，並提供跨領域指導與學習，以增進學生創新、創意、創業各領域所需的知識及技能。此次參賽獲得眾多獎項，充分展現師生研發成果，期望未來持續與業界交流，促進專利商品化，進而創造產品價值，達成培育學生創新創業目標。