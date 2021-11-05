前民進黨立委郭正亮。（資料照片）

美方智庫模擬兵推中國大陸武力進犯東沙島，報告建議台美應讓外島變身為「毒蛙」，讓中國大陸承受慘痛後果。前民進黨立委郭正亮解讀，美國鷹派產生一種思維，就是「誘打」，製造一種軍事狀況，讓你非打不可。也就是希望產生真的軍事衝突，以便發動國際抵制，尤其是金融制裁，可以把反中的國際能量衝到最大。

郭正亮在YahooTV《鄉民來衝康》分析，大陸打「台灣」的底線就是「反分裂國家法」的三個條件，包括宣布台獨、內部發生動亂和統一遙遙無期。後面兩點很容易擴大解釋，所以可以不處理，所以真正底線是法理台獨。「我認為不會輕舉妄動」，因為後面有政治後果要承擔。

郭正亮指出，值得注意的是美國鷹派產生一種思維，就是「誘打」，製造一種軍事狀況，讓你非打不可。那個地方不一定是台灣，有可能在「外島」，所以美國最近為什麼會討論東沙島，因為東沙島距離大陸只有259公里，如果把射程超過300公里的武器搬到東沙島，大陸要不要面對？所以這個叫「誘打」，毒蛙戰略就是在討論東沙島。

郭正亮解釋，為何美國要激出「誘打」局面？就是希望產生真的軍事衝突，以便發動國際抵制，尤其是金融制裁，可以把反中的國際能量衝到最大。台灣內部也會同仇敵愾，讓兩岸距離更遠。

不過趙少康認為美國軍方並沒有想要打仗！郭正亮補充，美國事實上沒有要跟中國大陸打，而是希望中國大陸佔領某個外島，然後改變國際形勢，也逼日本更投入台海，否則麻六甲海峽補給線會被切斷，美國總要找到衝突的誘因，誘打就是這個意思。