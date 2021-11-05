媒體5日晚間報導國道客運龍頭「阿羅哈客運」疑似有財務危機，股東們向法院聲請宣告破產。對此，阿羅哈客運稍早發新聞稿澄清，稱媒體報導有諸多不實，並稱面對疫情衝擊，全公司上下均努力撐著希望能度過難關。

媒體5日晚間報導，指阿羅哈一名南部股東出面控訴，稱阿羅哈董座共計1800萬元的支票在10月內跳票3次，而董座意圖賣掉借名的土地兌現，且股東已向法院聲請破產，呼籲民眾別在購買套票等。

對此，阿羅哈公司晚間於官網上刊出新聞稿，駁斥媒體報導。下為全文：

報導未經證實多有不實，公司的消費者預購的票卷一定有保障，有心人不實的指控當承受法律責任，董事長陳瑞鈴經過幾次車禍意外均概承受，這時候全世界都在經歷疫情肆虐，有多少知名品牌公司倒閉，還有多少品牌繼續撐著？阿羅哈全體的員工上下都一起在力挺著公司，希望能挺過這難關，要感謝始終支持阿羅哈的乘客感謝您們的鼓勵和支持。