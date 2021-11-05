近期傳出美國陸戰隊在演習中遭英國皇家海軍陸戰隊「慘電」，被迫在演習進行還不到一半時便要求「重來」；不過該軍種強調，英軍只是大部隊中的一分子，其他單位還包括加拿大、荷蘭、阿拉伯聯合大公國等國官兵，以及大量美國陸戰隊員。

美國陸戰隊「空地戰鬥中心」（Air Ground Combat Center）表示，在「綠色匕首」（Exercise Green Dagger）多國聯合演習中，1個由多國部隊支援的美國陸戰團擔任假想敵，積極挑戰與測試另1個同規模美國陸戰團的作戰能力，並強調該演習不會確定贏家、也不提供投降或重來的機會，目的單純是提高各單位的戰備狀態及聯合作戰能力。

由於美國陸戰團兵力約3000人，而據稱參演的英軍最多僅數百人，可說作戰主力仍是美國陸戰隊。新聞網站「The Drive」4日則指出，英軍當時也並非獨立行動，其在演習中與阿拉伯聯合大公國總統衛隊（Presidential Guard），以及美國陸戰隊特戰指揮部（MARSOC）的單位並肩作戰。

許多美國軍人或退伍軍人也出面表示，若美國陸戰隊確實在演習中遭遇重大打擊，代表已達成該活動的最重要目的，即提前發現部隊的弱點，在面對實際任務前予以修正。

英國《每日電訊報》（Daily Telegraph）3日報導，英國皇家海軍陸戰隊在「綠色匕首」演習中「主宰」戰場，一度「摧毀或無力化」所有美軍資產，讓美國陸戰隊被迫在演習進行還不到一半時，就要求讓狀況重啟；英軍第40突擊隊也在官方推特上高呼：「勝利！」