亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）資助的藍色起源此前狀告NASA給予SpaceX的合約，4日判決出爐，最終裁判藍色起源敗訴，和貝佐斯水火不容的特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）在得知後，於報導的推文下，以「YOU HAVE BEEN JUDGED！（你被審判了！）」梗圖大肆嘲諷，揶揄貝佐斯才是被法官裁判的那一個。

《每日郵報》報導，馬斯克旗下SpaceX今年4月成功擠下藍色起源，和美國太空總署（NASA）簽訂合約，獲得NASA高達29億美元天價的火箭大單；然貝佐斯對此十分不服，表示NASA本來將授予多項登月艙合約，但最終卻以經費不足為由，僅和SpaceX簽訂合約。

貝佐斯因此向美國政府問責署（GAO）提出抗議，在被駁回後，轉而向聯邦法院提出訴訟，而在最初的抗議也使NASA和SpaceX的合約喊卡；聯邦法官赫德林（Richard Hertling）批准政府動議，駁回藍色起源所提訴訟，支持被告方SpaceX。

對於法院的判決，貝佐斯僅回應，「不是我們想要的決定，但我們尊重法院的判決，祝福NASA和SpaceX的合約順利進行」，短短幾句話難掩失落之意。

反觀馬斯克則是在推特上酸言酸語，在新聞報導下貼出一張「超時空戰警（Judge Dredd）」迷因圖，照片中大大的「YOU HAVE BEEN JUDGED！（你被審判了！）」，狠酸貝佐斯才是敗訴的那個人。