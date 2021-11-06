《正常發揮》

台中第二選區立委補選，民進黨徵召前立委、醫師林靜儀參選。但是卻被爆料，身為衛福部「預防接種受害救濟審議小組（VICP）」委員，今年開會9次卻僅出席1次。國民黨台北市議員徐巧芯爆料，林靜儀是該審議小組24個委員中出席率最低的。

徐巧芯5日在中天政論節目《正常發揮》中表示，林靜儀今年8月19日缺席，她去土耳其雷伊漢勒台灣中心參訪。林靜儀說在抵達土耳其之後，立刻在駐土耳其代表處的安排下，參加了簽署合作瞭解備忘錄。

前民進黨立委郭正亮此時插一句話表示，林靜儀有一個身分是無任所大使。徐巧芯指出，這個工作，林靜儀又做了多少，是否開會又沒去，林靜儀太忙了啦。

徐巧芯還透露，林靜儀在「預防接種受害救濟審議小組」的所有24位委員裡面，出席率是最低的、請假7次的是林靜儀，另有兩位缺席5次，而台大兒童醫院院長黃立民算是知名人士，也夠忙了，缺席4次，剩下都是3次以下，不過也有7個人全勤，所以不要跟我們講大家都很忙。

徐巧芯甚至質疑，之前在高端緊急授權（EUA），當時不是換了一批人進去，林靜儀就發揮很大的作用，而她會去選台中第二選區立委，可能是總統蔡英文認為是欠她的。林靜儀率領側翼去監督國民黨、台北市長柯文哲，他們會覺得這種是人才，是民進黨要的，也是接替前立委陳柏惟最好的人選。