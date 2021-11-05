美國政府9月以提高供應鏈透明度為由，要求晶片、汽車製造商在11月8日前提交商業相關數據，如今台積電、三星、SK海力士等晶片巨頭皆表態，會自願上交相關資訊，有消息指出，三星、SK海力士提交的資訊中，不包含庫存狀況、客戶資訊等相關數據。

美國商務部9月下旬突拋震撼彈，以穩定晶片供應鏈為由，要求全球晶圓巨頭、汽車製造商上交商業數據，消息一出後，引起市場一片譁然，商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）警告，若企業不回應美方要求，不排除引用《國防生產法》要求業者提供數據。

隨著截止日期步步逼近，許多企業在美國壓力下，紛紛表態自願提供資料，不僅美國本土企業英特爾、通用汽車等，台灣晶圓代工龍頭台積電、韓國三星電子、SK海力士等企業也決定向美方提供和晶片業務相關的資料，以利美國解決晶片短缺的問題。

綜合The KoreaTimes、路透社報導，有消息人士指出，韓廠三星、SK海力士將在11月8日提交商業資訊，但其中並不包括晶片庫存狀況、客戶資訊等高度機密數據。

消息稱，美國所要求的數據涵蓋範圍甚廣，一旦這些資料洩漏，將會影響商業競爭。此事引發韓國擔憂，南韓產業通商資源部長文勝煜（Moon Sung-wook）下周一將針對此事和雷蒙多會唔進行討論。

報導援引消息人士說法，和客製化晶片製造商不同，記憶體晶片製造商的庫存狀況、定價等相關資訊一旦外洩，將會使該公司在競爭上失去許多優勢，因為一種設計可廣泛運用於多種零組件。

SK證券分析師Kim Young-woo指出，韓國公司不會把客戶資訊提供給美國，「若將大陸客戶的訊息提供給美國，將會引起地緣政治風險隱憂」。

根據公開資訊顯示，目前已有13家企業已經提交數據給美方，其中也包含台灣的日月光投控和以色列的Tower Semiconductor；日月光的資料中大部分欄位留白，並附上1份未公開的數據表，而Tower Semiconductor僅列出客戶的產業，並未透露客戶名稱。