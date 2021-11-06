民進黨中執會日前通過2022年縣市長選舉提名辦法，除了已連任兩次的基隆市、新竹市及屏東縣辦理初選外，其他的六都16縣市的候選人，將全由民進黨主席、總統蔡英文徵召。前民進黨立委沈富雄卻對此表示，「很奇怪」。

沈富雄5日在政論節目《少康戰情室》中表示，民進黨徵召跟初選的結果不會差別很大，所以很奇怪。他認為，就是為了省事而已，還有避免初選的過程中，刀刀見骨。他不太同意前綠委李俊毅所說這是新潮流要的；至於新潮流到底在袒護誰？現在這些徵召裡頭，受惠的、得到好處的，新潮流現任的會是誰？只有「一個人」。因此不見得是新潮流的餿主意。

另外，沈富雄還指出，縣市合併，如果是為了選舉，顯然是對提出的人有利，這說法並不可取。至於台灣的六都，由於六都以外非都的縣，會差距愈來愈大，但若增加至七都、甚至八都，沒有加入的縣市就會更糟糕了。

沈富雄認為，以前日治時代，跟我們現在講的北北基、桃竹苗、中彰投、雲嘉南很像。所以我們可回頭考慮，在未來沒有選舉的時候，改為八都或九都，頂多十都。然後對那些窮鄉僻壤的縣，不要把它們打得更糟糕、甚至打成落水狗，因為這是非常錯誤的。