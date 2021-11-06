黃秋生年輕時外型帥氣，曾被問要不要當牛郎。（摘自黃秋生臉書）

60歲的黃秋生出道39年，他擁有混血外表、身高180公分，那年代的香港社會，他因不中不西的面孔，演藝事業一開始並不順遂，經常演反派，直到1993年以《八仙飯店之人肉叉燒包》裡的變態連環殺手，獲香港電影金像獎最佳男主角才打開知名度，他現在回想，卻說：「因為是變態的角色，當下得獎時並沒有很開心，回頭看時就沒那麼在意了。」

提到演藝圈充斥各種潛規則，他收起嚴肅表情，開玩笑說從來沒人給他機會，「我一直都有聽說這行有很多包養的，但我沒遇過，這是我幾10年來的遺憾」，不過，他從來也沒有抱持著「阿姨，我不想努力」的念頭，「你賺的錢雖然能擁有想要的東西，但這些每天都提醒你究竟是怎麼樣得來的。」

黃秋生透露以前家境差，曾在乾姊的花店工作，乾姊的朋友問他要不要當「鴨」（牛郎），還稱半年就可以賺很多，他因喝醉便隨口答應，「沒想到他第2天真的給我電話，嚇得我趕緊打給我姊說『完蛋了，他當真了，他黑社會，我很怕』」，最後乾姊替他拒絕，才結束這場鬧劇。

他年輕時外型帥氣，卻怕被誇帥，「我年輕時很怕人家說我帥，當時我住在阿姨家，她把房間租給一個漂亮姊姊，我早上去跑步，遇到她在等公車，她對我說『有沒有人說你很帥』？我回沒有，拜拜。」黃秋生覺得突然說這些很怪，不知對方想表達什麼，有什麼目的，因為他那年代不喜歡被倒追，比較想當「獵人」，「我們那個年代要很雄性、很Man的。」

黃秋生與莊凱勛、蔡凡熙主持的台灣實境節目《開著餐車交朋友２》每周五中午12點在LINE TV全網獨播，每周六晚10點在東森綜合台播出。