2001年1月間，內湖分局於廢棄停車場的草叢內發現一女性棄屍，鑑識人員在現場採集證據。（中時資料照／鄭超文攝）

男子吳俊億20年前為了1200萬保險金，以利刃割喉殺害妻子曾品蓁，棄屍在內湖大賣場附近的草叢，曾母為尋找女兒，四處求神問卜，直到松山慈惠堂堂主指路，稱曾女「倒下了」、「去問你女婿」後，真的找到屍體。法官認為，若不是吳俊億殺害棄屍，根本無法在草叢找到屍體，吳最後依殺人罪判無期徒刑定讞，現仍在服刑中。

2001年1月27日，33歲曾品蓁突然失蹤，曾母遍尋不著，兩天後前往中和某宮廟求神，先得到「往北尋找」神諭後，就在內湖北邊找尋，接著又到松山慈惠堂，堂主稱曾女「已經倒下」(意指已經死亡)，至於屍體到底在哪裡，堂主又說「要問女婿」，曾母雖曾與吳男同車尋屍，卻還不知道凶手就是女婿。

同年月30日上午，吳俊億等人行經內湖區安康路，車子開過棄屍地後又調頭，在一處停車場旁的草叢找到曾女屍體。因該處很少人會經過，檢警發現曾女頸部遭連劃7、8刀，頭顱幾乎與身體分離，研判為他殺，吳男稱夫妻倆感情和睦，但曾母則說女婿為了錢財曾動手毆打女兒。

警方查出，曾母2001年1月27日聯絡人在汐止家中的女兒，講好當晚返回北市新生北路的娘家，隔天開業、拜神，獲女兒允諾，但到了良辰吉時仍不見女兒，撥打手機又關機，才開始四處找人，吳男卻說曾女「已前往娘家」經過8小時訊問，兩人說法矛盾，吳仍否認殺人。

由於草叢沒有打鬥痕跡，陳屍地並非第一現場，檢警認為「神明指路」無法成為證據，極力尋找運屍交通工具、凶器，僅在住家水管內緣驗出曾女的血跡，認定吳趁妻子睡覺先以利刃割頸，再冷靜清洗血跡。

曾母告訴檢警，女兒因吳男無業，又常向她伸手要錢，兩人為財務問題常起爭執，曾女打算將美髮院的股份100萬交給吳男換取離婚，但1200萬的保險受益人，要換成曾女的父母，兩人因而口角，懷疑是行凶的動機。

全案疑點重重，檢察官起訴時仍找不到凶刀，法官看曾母的筆錄上寫堂主說「要問妳女婿」，無法以此定罪，只能親自前往陳屍地點了解，最後以陳屍地點非常偏僻，若不是他棄屍，一般人不可能找到屍體，認定吳男就是凶手。

※作者簡介：「社會老大」是一群資深的媒體記者，經歷許多社會事件、司法新聞採訪，看盡人間繁華，透過「社會9點檔」，帶領新舊閱聽人，回顧當年新聞事件，引以為鑑。