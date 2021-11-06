金曲歌后莫文蔚出道28年，今年51歲的她，外型、身材保養得宜，歲月似乎沒有在她身上留下痕跡，她至今橫跨影歌雙棲，唱紅〈他不愛我〉、〈陰天〉、〈忽然之間〉、〈愛我的請舉手〉等超夯歌曲，於影壇中，她則在1996年以電影《墮落天使》奪下「香港電影金像獎最佳女配角」，實力備受肯定。

莫文蔚曾演出經典電影《食神》「雞姐」、《少林足球》「玉面雙飛龍」及《喜劇之王》的杜鵑兒等，讓莫文蔚大展不同於性感歌手的另一種花俏、逗趣幽默的面貌，吸引大批粉絲支持，除了在演藝事業上發展亮眼，感情世界也備受矚目。

莫文蔚當年出道後，接連拍攝「喜劇之王」周星馳（星爺）執導的《大話西遊》、《喜劇之王》及《少林足球》等，人氣大漲，她視周星馳為貴人，2人互動融洽，當時被外傳是熱戀情侶，曾被拍到私下牽手散步等合照，卻未大方認愛過，直到各自忙工作，情淡而分開後，他們至今仍保持朋友關係，互相支持對方。

莫文蔚（左）和周星馳（星爺）當年被外傳是熱戀情侶。（圖/中時資料照）

莫文蔚在單身期間，經由好友張國榮介紹與小4歲的馮德倫相識，張國榮更有意湊合他們合作演出，莫文蔚、馮德倫果真不久後爆出緋聞，但同樣也未承認戀情，外傳他們在1999年開始交往，眾人皆十分看好2人戀情，他們多年來都低調地相愛著。

莫文蔚、馮德倫昔大方證實戀情。（圖/中時資料照）

莫文蔚在2006年憑藉電影《童夢奇緣》入圍香港電影金像獎最佳女主角，莫文蔚、馮德倫破天荒牽手走紅毯，大方證實戀情，外界送上祝福，豈料才時隔1年，莫文蔚無預警在新歌演唱會上自爆已分手，原因是「熱情不再」，還透露創作歌曲〈其實我一直都想對你說〉是寫給馮德倫，她與馮德倫長達9年的「姊弟戀」正式劃下句點，他們從未公開談分手細節，她僅澄清沒有第3者，認分手後2人還是朋友。

莫文蔚恢單後散心時遇德國初戀男友Johannes。（圖/中時資料照）

莫文蔚在2007年恢單後，選擇出國散心，因緣際會之下與德國初戀男友Johannes再度相遇，發現他們價值觀、想法等十分相近，加上2人都單身狀態，隨即陷入熱戀，珍惜陪伴在對方每一刻，更在2011年結婚修成正果，莫文蔚當年2度封金曲歌后的殊榮，她當時興奮在台上宣布將要結婚喜事，引起歡呼，她拿著金曲歌后的獎座，在台上高呼：「我這次要好好慶祝一下，最好的慶祝方式就是今年我要結婚，然後，最不可思議的是跟我17歲的初戀男朋友結婚。」羨煞眾人。

她近來推出的廣東專輯《The Voyage》，雖然工作忙碌，仍花許多時間陪伴老公、家庭，現在因工作、疫情2人分隔異地，她先前不忘夫妻倆結婚紀念日，開心分享與老公的合照慶祝結婚10周年，她感動表示：「不管何時何地，寶貝，我愛著你。」文末放閃附註「戀一世的愛」，粉絲也紛紛留言送上祝福。