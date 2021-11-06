110年全國運動會於10月21日圓滿落幕，來自22縣市各類運動好手，不僅讓民眾欣賞高水準競技精彩賽事，另一吸睛焦點的開幕表演典禮活動，更是以科技虛實整合方式，充分展現新北市主場「以運動交朋友」的賽事核心。

歷經全臺三級、二級疫情嚴峻期間，眾多傑出演出者與表演團體依舊能順利完成訓練、彩排，幕後推手－擔任110年全運會開幕表演編創團隊統籌負責人、同時也是「總導演」的樹人家商校長利政南，以及優秀製作團隊的巧思設計自然功不可沒。

展現本次主辦新北市政府在地的獨特生活印記，其背後製作陣容匯聚編創團隊由具業界表演實務經驗的樹人家商校長利政南，並率領擁有知名編舞經驗、曾擔任104全國中等學校運動會開幕、2016 ICG國際少年運動會開幕表演編舞的李秋錦老師、戲劇才子王立安與王敬聰導演…等知名專家攜手合作。結合樹人家商、能仁家商、南強工商、清水高中舞蹈班、文化大學舞蹈系、國立臺灣戲曲學院民俗技藝系、臺灣特技團、舞鈴劇場、大紅桔劇場、采風樂坊等學生團體和相關幕後製作團隊，打造110年新北市全運會亮眼出眾的開、閉幕演出。

據悉，此次身為110年全運會開閉幕表演組，首先面對五月疫情全國三級警戒嚴峻期間、全國學校因停課無法到校排練的艱難挑戰，將原定實體排練改由錄影線上排練模式，一方面亦擔心在疫情持續下，開幕典禮表演是否會有取消、延期風險，再次影響傳遞全運會精彩優質的表演內容及流程。

而隨著疫情降為二級警戒，排練有人數限制下，因應新型冠狀病毒肺炎疫情活動辦理指引，所有參與活動學生均需取得家長同意書，在排演期程走到一半，所有橫向溝通馬上全部改成線上會議，增加溝通難度，也增加了很多不安。

整合全數表演團體和表演學校也變成錄影後、透過線上練習舞蹈動作，看影像練動作也增加了難度，直到8月中後迎向微解封才逐漸回到安心排練氛圍。

擔任全運會開幕表演編創團隊統籌負責人的樹人家商校長利政南表示，這段期間非常感謝教育局和體育處指導和協助，並提供快篩試劑到最後學校表演團體施打疫苗措施；同時謝謝家長們和各參與的學校，滿滿的回憶和感恩，以及長官們的信任和支持。

本次110年全運會，樹人家商除了出動156表演人員外，同時從時尚模特兒、影劇…等9個科系的優秀學生中甄出62位同學擔任親善團美儀大使；更包辦縣市舉牌手24位及美容科30位學生協助化妝造型的執行，讓整場表演角色更豐富活動更完美。而精采絕倫的開、閉幕演出也讓主辦單位新北市政府對於由樹人家商校長利政南擔任總導演所領軍的演出團隊給予高度的評價。

本文作者:理財周刊

(本文摘自《理財周刊1106期》)