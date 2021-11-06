全球通膨壓力持續飆升，《金融時報》報導，多國將在本周舉行利率會議，投資人高度預期美國聯準會（Fed）啟動縮減每月購債規模，讓量化寬鬆政策（QE）逐步退場；英國央行（BoE）可能宣布小幅度升息，其他還有挪威、波蘭、澳洲等國央行，預計全球貨幣政策會出現重要變化。

《華爾街日報》指出，不想讓荷包縮水，有些投資人開始轉買黃金、加密貨幣、抗通膨債券（TIPS）等。不過，《富比世》雜誌認為，或許更好的抗通膨武器，是具有定價能力、被低估的股票。

這也呼應巴菲特（Warren Buffett）在1981年致股東的一封信中的內容，他指出，能夠良好適應通膨環境的公司具備兩種特點：一是可以輕易提高價格，二是即便擴展業務，企業也不會支出太多，可以不斷產生現金流。

巴菲特說，通膨時期貨幣貶值，最好的是投資人買一次就好，不需持續再投資的企業，因此房地產確實是不錯的標的，可以一次性購買、會升值，且可以在轉售時重新定價。與此相比，公用事業與鐵路相關企業需要不斷投入資金，盈利能力較不出色。

財經網站《MoneyWise》與《Seeking Alpha》據此彙整幾支值得考慮的投資標的：

Nike毛利不斷攀高，股東權益報酬好

Nike是全球鞋類龍頭，擁有極高客戶忠誠度。即便面臨通膨壓力，毛利率仍不斷攀高，股東權益報酬率（ROE）也超過30％。公司受益於數位銷售，並預計這將持續成長，從現在的占營收比20％，增加到2025年占比40％。

《MoneyWise》指出，令人驚豔的是，即便明年（2022）可能會宣布漲價，加上營運成本因通膨增加，但預期Nike毛利率不會受到影響，反而會繼續增加。今年（2021）以來，Nike股價已經上漲19％。

蘋果有高度定價自由，超抗跌

全球對蘋果（Apple）溢價的產品需求正增加，高利潤服務的採用率亦然。蘋果具有強大品牌識別（brand identity），產品則有使用者親和性和高度整合性，這些都是讓它無法被輕易取代的特徵，因此擁有更大的定價自由。

此外，蘋果自產M1晶片將取代電腦的Intel CPU，實踐公司不斷創新的承諾。它能在不損失銷量的情況下，把提高的成本轉嫁到全球客戶，這也解釋了為什麼巴菲特允許旗下控股公司波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway），讓蘋果股票在其投資組合占比高達40％。蘋果股票今年已漲13％，每股交易價格約為150美元。

Levi's戰勝混亂供應鏈，股價漲幅勝標普

牛仔褲知名品牌Levi's今年股價漲幅超過30％，更勝Nike和蘋果。在全球供應鏈混亂下，其第三季營收仍年增41％，調整後毛利率增加390個百分點，來到57.5％。

有如此優秀的成績，財經網站MarketWatch解釋，這是因為Levi's提早開始布局，不只去年（2020）已經為通膨調整過價格，執行長伯格（Chip Bergh）還表示，該公司不會從任何一個國家採購超過20％的產品，而是來自24個不同國家。憑藉分散製造的模式，Levi's在供應鏈與通膨混亂下仍具有高度靈活性。

EPD連續22年提高股息，跟上天然氣趨勢

《Seeking Alpha》指出，美國公司Enterprise Products Partners提供天然氣、液化天然氣（NGL）、原油、石化產品和成品油等中游能源服務，殖利率達7.8％，它已經連續22年提高股息，再3年就能加入標普500股利貴族ETF（NOBL）。

除此之外，各國打出減碳目標，在環保趨勢下，天然氣成為最搶手的替代能源，隨著電力需求增加，預計Enterprise Products Partners將持續受惠。

DFP殖利率高，資產淨值穩定向上

Flah & Crum Dynamic Pref & Income Fund（DFP）是由優先股基金投資顧問Flaherty & Crumrine經營的封閉式基金（Closed end Funds CEF），管理資產包含傳統優先股、債券、可轉換債券、兼具股票和債券特點的混合型信託優先股、次級債等，槓桿率約32％、殖利率達6.8％。

截至10月底，該基金溢價（Premium）幅度雖然降至1月以來的低點，但其資產淨值（NAV）卻是穩定向上成長，《Seeking Alpha》表示這是重要的特徵，因為封閉式基金是由此來驅動報酬，產生較高利息或價格，這才能真正代表業績表現。

赫莎酒店信託（HT）受惠疫後復甦

赫莎酒店信託（Hersha Hospitality Trust）是一家房地產投資信託基金公司，主要投資美國東西岸度假勝地的36家高級酒店，殖利率達6.9％，包含費城里滕豪斯酒店（The Rittenhouse Hotel）、凱迪拉克簽名系列酒店及海灘俱樂部（Cadillac Hotel & Beach Club）等。巴菲特認為品牌是重要資產，通膨期間可以將品牌貨幣化看待，而現在經濟重新開放，這些知名住宿酒店能受惠於此。

《MoneyWise》指出，巴菲特曾說過他最喜歡的持有時間是「永遠」，那投資人或許可以考慮投資「農地」，因為不管物價如何攀升，人們都還是需要進食。另外，《CNBC》報導，與挑選個股投資相比，巴菲特建議一般散戶投資並持續持有低成本指數型基金，例如標普500指數基金，「這不管是不是在通膨時期，都還是最有意義的。」他說。

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