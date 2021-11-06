酪梨是綠色黃金還是生態噩夢？

「超級食物」酪梨因為口感綿密、用途廣泛，成為全世界最受歡迎的水果之一，不過近年來環境意識抬頭，酪梨因為種植期間需要大量用水、碳足跡又高，全球各地部份餐廳已經相繼抵制酪梨，將菜餚中原本需要用到酪梨的成份替換成其他蔬果。

綜合英國《衛報》（The Guardian）、美國《國會山莊報》（The Hill）報導，種植酪梨需要大量用水，根據丹麥獨立調查媒體DanWatch，種植一顆酪梨平均需要320升的水。此外，由於酪梨廣受世界各地歡迎，酪梨收割後的跨國運輸也進一步推升碳足跡（carbon footprint），根據碳足跡公司（Carbon Footprint Ltd）估算，超市貨架上常見的2顆裝酪梨，碳足跡將近850克。

酪梨的主要產區在中南美洲，不過由於它受到北美、歐洲消費者喜愛，酪梨長大後還得跨洲運送。礙於路程太長，農人經常在熟成前先採摘，運送酪梨時也必須使用能夠控制溫度的貨櫃，這些步驟都推升酪梨的碳足跡。

另外，近幾年來酪梨的價格不斷飆升，據美國財經內幕（Business Insider）報導，至2019年，美國加州生產的哈斯酪梨（Hass avocado）一顆已經漲到2.1美元（約新台幣58元）。

為何酪梨這麼貴？

財經內幕指出，近年來酪梨價格翻漲，和它的種植及運送成本脫不了關係，以加州酪梨來看，最近幾年當地乾旱、野火頻仍，都嚴重影響酪梨產量；在主要產區智利，酪梨也被指是造成當地乾旱的原因。

種植及分銷酪梨也需要大量勞動力，酪梨搶先採摘後需要先運送到催熟中心，加入乙烯催熟後再運送至各銷售據點。

英國連鎖墨西哥餐廳創辦人麥爾絲（Thomasina Miers）指出，如今全球各地對酪梨的強烈需求，導致酪梨價格飆漲到連產區的原住民都買不起。

意識到酪梨對環境的影響，全球各地餐廳陸續吹起抵制酪梨的風潮，麥爾絲說他的餐廳已經將玉米片沾醬「酪梨醬」改用蠶豆、青辣椒、萊姆、香菜等取代。加拿大的墨西哥廚師卡馬雷納（Aldo Camarena）也推出用南瓜籽、番茄等製成的沾醬，愛爾蘭餐廳老闆麥克馬宏（JP McMahon）則是直接將酪梨從菜單中拿掉，稱酪梨是「墨西哥的血鑽石」。