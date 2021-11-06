以極簡生活走紅的YouTuber NanaQ日前分享自己的「無痛存錢法」時提到「把存款換成美金」，營造出台幣戶頭為零元，能降低衝動購物的機會，影片推出後引發網友熱議。有「理財教母」之稱的林奇芬表示，從理財的角度來說，的確可以開一個美元帳戶，在新台幣匯率強勢時多換一些便宜的美金放在美元帳戶，投資美元計價的境外基金等商品時，直接從這個美元帳戶扣款，也可以降低匯損問題。

NanaQ日前在影片中分享月薪4萬如何存大錢的6個方法，包括「把存款換成美金」、「無痕模式購物」、「定期定額投資非必要」、「信封理財法」、「有多的錢再買房」、「製作夢想板」等，其中，把存款換成美金，遭到不少網友抨擊。

NanaQ解釋，把存款換成美金是要營造出台幣戶頭是零元，比較不會讓自己覺得有多的錢可以花，如果要消費，因為還必須經過換匯手續，可以增加過程的困難度，降低衝動購物的機會。但有不少網友認為可能會誤導觀眾，質疑「為啥要浪費換匯的手續費啊」、「所有存款變成美金是不對的，有時候會突然需要用錢的話怎麼辦」；更有網友表示「月薪4萬沒有辦法存大錢！重點是想辦法提升技能加薪跟有紀律的投資」。

對於網友的批評，NanaQ接受《民視》訪問時回應，理財方式沒有對錯，只有適不適合，並表示換匯雖然有手續費跟匯差，所以才更不容易手滑購物，自己從開始存錢到現在已經有2年，雖然不方便說有多少存款，但她是因為剛學會存錢，1年就破百萬台幣，所以才會拍攝影片分享給大家。

林奇芬則分析，大家生活、居住、消費都在台灣，外幣的需求較低，其實不需要特意將新台幣換成美元，不過，如果是從投資理財的角度來說，是可以持有一些外幣部位，因為新台幣不可能長期升值，持有另一種貨幣也可以分散風險。

林奇芬說，如果想用美元來投資理財，可以先開一個美元帳戶，在新台幣升值的時候，買進相對便宜的美元，然後選擇一些境外、美元計價的債券型基金、股票型基金作投資，在買進或贖回基金時，都直接透過美元帳戶，不僅賺到匯差，也可節省換匯成本。