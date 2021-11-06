相信提到萬事達卡（mastercard），絕大多數人，都認為它是一間信用卡公司。但，事實上，它認為自己是支付科技業，更是企業顧問業！

去年疫情以來，全球旅客銳減，市占僅次Visa、銀聯的萬事達卡，卻最蒙受其害。信用卡龍頭Visa市場分散，但萬事達卡約6成營收來自國際客戶，沒有跨國旅行，不境外刷卡，直接衝擊收入。萬事達卡去年跨境交易手續費，與前年相比，暴跌將近4成。

不過，萬事達卡過去1年以來股價最大漲幅高達4成，比Visa都漲得多。關鍵原因之一，是企業顧問服務等「其他收入」，去年該項收入較前年逆勢成長14％，占整體營收比重，也來到2成。

今年第3季最新財報，因疫情緩和，萬事達卡前3季跨境手續費，成長2成4，但其他收入的成長率達3成3，高居各項收入第一。

賣數據，餐廳關店也問它

「以前很多人認為我們是零售交易的服務提供商，就是刷卡去買東西，」萬事達卡亞太區聯席總裁凌海接受商周專訪指出，「其實，就現在的我們來說，我們（營收來源）是多元的。」

萬事達卡怎麼從賺刷卡的「過路費」，搖身再賺「顧問費」？首先，從重新定義自己開始。

「為什麼萬事達卡不是一家信用卡公司？」萬事達卡執行董事長彭安傑（Ajay Banga）便曾對外指出，該公司在資安、數據分析和人工智慧的服務發展，占營收達3分之1，可見已不是單純的信用卡公司。

萬事達卡最強能耐，不是發信用卡，而是分析數據。「我們有一整套數位分析方法，這是非常獨特的能力，」凌海解釋，這套數據分析可以協助銀行銷售金融產品，也幫助商家設置營業據點，或者重新定價。

每刷一次卡，萬事達卡除收手續費，還得到消費金額等資料，藉此判斷消費者行為。在台灣，它就有40多人負責分析各種數據，萬事達卡數據與服務團隊北亞區總經理李展宏指出，這是在台灣支付產業裡，規模最大的分析團隊。

疫情後，萬事達卡的這項本事，更派上用場。「疫情後加速企業數位化，想要用數據分析去做決策，」安侯建業數位創新服務營運長賴偉晏表示。

單看去年，萬事達卡在亞太區的企業顧問服務案件，就超過1千件，年成長率達雙數位。企業顧問的客戶，大至銀行、航空公司、連鎖餐廳，小至長照機構、美妝店都有。

購併數據分析公司甩開對手

「疫情後，有家中國連鎖餐廳就問我們，哪些網（據）點應該繼續投資，哪些應該關了？」凌海表示。據萬事達卡統計，數據分析後的客戶行銷方案，投報率可達6、7％。

其次，找出獨特的優勢。萬事達卡撈過界當起企業顧問，馬上碰到的兩大對手，一是Visa這類同業，二是其他企管顧問業。

為與同業對手拉開差距，萬事達卡在2015年購併美國數據分析公司應用預測科技（Applied Predictive Technologies），這家逾20年的公司，高盛都參與投資。萬事達卡購併後，一來分析速度比一般人工快了5倍；二來客戶可以只購買想使用的模組，價格較低。

相較其他企管顧問業，萬事達卡更有優勢。「你有數據，你就是王，在企業裡面，擁有數據的產業，就是電信、金融和健康3大類，」賴偉晏表示。萬事達卡最大優勢，就是手裡已有刷卡消費者的數據資料。

資策會數位教育研究所主任游函諺指出，不少企管顧問進行分析前，都有「煮石頭湯」過程，也就是手裡沒有太詳盡數據資料，就得先定義企業痛點，進行假設，再向各企業撈資料後，才進行分析。

相對而言，萬事達卡不必從「石頭湯」開始，它已經能就手裡資料，進行初步的分析。

再者，和其他事業發揮綜效。「（企業顧問）是我們很重要的一塊業務！」原因之一是，它能賺錢，又和既有信用卡業務相輔相承。

不論萬事達卡還是Visa，最大的對手都是現金，台灣仍約有6成民眾偏愛現金消費。

萬事達卡的數據，主要來自刷卡，用現金無法得到數據。所以，它協助各商家數據分析，各商家就願意鼓勵消費者刷卡，它能收更多手續費，取得的數據也越完整，提供更精準評估，提升商家營運效率，形成正向循環。

「數據是過去史，分析後變成將來史，不只是what（什麼），而是變成so what（該怎樣），」凌海指出。為商家分析數據、提供策略時，萬事達卡也找到一條意想不到的路，站得更穩。