台灣房價攀高，不少民眾退而求其次選擇公寓物件，不過公寓樓層的挑選也是門學問，有網友困擾，近期看了2間公寓，A案離捷運站近，但是5樓和頂樓加蓋，怕有漏水問題，而B案則離捷運站較遠，但是3樓的物件，讓他十分猶豫。底下網友一面倒選B，認為爬5樓太累，頂樓漏水也很難解決，就算近捷運也是0分。

1名網友在PTT房屋版發文，近期尋到2間公寓，挑選上陷入苦戰；他說明，這2間公寓的屋齡和格局屋況相仿，A案雖然離捷運站僅350公尺，但位於5樓，且頂樓加蓋有做防水；而B案附近只有公車站，離捷運站800公尺，但位於3樓。

原PO自身分析出幾項優劣，A案雖然是捷運宅，但5樓要爬樓梯，且是加蓋鐵皮、塗防水漆，5至10年就要大保養，漏水疑慮無法根治，而B案雖說位於3樓，但只勉強算捷運生活圈，整體偏住宅區。

貼文一出後，大批網友熱烈討論，多數網友推薦B案，認為800公尺其實也不遠，但A案的頂樓加蓋鐵皮、每天爬5樓就不太能接受，「除非這800公尺路途危險否則會選b」、「選B，光是鐵皮就覺得不太能接受了」、「選B，走800公尺可以很悠閒，爬五樓只會勞心勞力」、「爬五樓真的太累了」、「我比較喜歡B，捷運未必每天搭，但樓梯一定每天爬」、「頂加就算直接蓋在捷運隔壁也是0分」。