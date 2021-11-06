晶圓代工龍頭台積電9月傳將赴高雄增設7奈米廠，消息一出後，帶動楠梓、岡山等地房價大漲，更有建商以此為題銷售，然則法說會上卻並未提及高雄設廠一事，頓時動搖民眾買氣，高雄楠梓10月成交量，較9月雪崩下滑約5至6成，但業者表示，儘管成交量顯著下降，但已經墊高的房價不大可能下修了。

8月曾有消息傳出，高雄市政府已和台積電當面洽談，將於高雄楠梓煉油廠舊址設廠，且台積電已針對未來劃撥土地展開細部設計，主要作為7奈米製程生產據點。

隨著消息曝光，高雄市房價應聲大漲，推案量、成交量也都大幅上升；據591市調指出，楠梓、左營、仁武等地區，新成屋、預售屋等都遭買方一掃而空，只要一有新案推出，即有多組買家加價強購，平均成交價更一舉推升至每坪26.9萬元。

只不過，台積電10月14日召開法說會，僅宣布將前往日本設廠，規劃將以22、28奈米的特殊製程為主，預計明年動工，2024年量產，而高雄設廠一事卻隻字未提，讓不少網友議論紛紛，對於先前房價聞「積」起舞的情形產生質疑。

《ETtoday新聞雲》報導，信義房屋楠梓店主任許中嚴表示，9月楠梓可謂是「一屋難求」，許多在過去一些難賣的物件，都在9月迅速賣出，但這股買氣到10月就大幅下降，相較9月崩跌5至6成。

許中嚴解釋，主要是因為台積電並未正式宣布高雄設廠，動搖部分民眾信心，對楠梓購屋置產產生質疑，他補充，儘管交易量大幅下降，但已經墊高的房價已經不大可能回調，屋主認為附近房子能夠賣到2字頭，也會以此價位掛售，附近已經找不到10年屋齡內，1字頭的物件了。