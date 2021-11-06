洛杉磯級（Los Angeles-class）潛艦

澳洲與英美最近簽訂了國防安全協議，要求美英分享核潛艦技術。儘管3國並未透露協議細節，但坎培拉最終顯然起碼要打造8艘核動力攻擊潛艦。而澳洲前總理艾波特（Tony Abbott）大力倡議，在這中間的過渡時期，坎培拉該買美國的二手核潛艦，以加速分享核潛艦技術，並加強海軍潛艦戰力。

據《動力》（The Drive）網報導，澳洲從沒有任何核電廠，因此艾波特在訪美時建議，短期內坎培拉該考慮租賃，或甚至採購至少1艘現有的美國潛艦，以發展操作核動力潛艦的能力。艾波特說，要是他在倫敦，也會就英國核動力潛艦做類似的建議。

美國海軍有把洛杉磯級（Los Angeles-class）潛艦變成浮動學校的經驗，今年夏天「舊金山」號（USS San Francisco，SSN-711）才加入去年已展開訓練艦新生活的拉荷亞號（USS La Jolla），從核動力攻擊潛艦，變身為位於南卡羅來納州查爾斯頓的繫泊訓練艦MTS-711。雖然艾波特表明，澳洲需要的是可部署的核潛艦，而不是訓練艦，但要是能獲得兩艘核潛艦，再添1艘訓練艦，或許能成為寶貴的教學工具。

而可能供澳洲租賃的選擇包括：預定今年12月退役的「普羅維登斯」號潛艦（USS Providence，SSN-719），還有預定2022年6月退役的「奧克拉荷馬城」號（USS Oklahoma City，SSN 723）。

此外，2020年4月退役的「匹茲堡」號（USS Pittsburgh，SSN-720），以及2021 年3月退役的「路易斯維爾」號（USS Louisville），也都是可能的選擇。而這4艘潛艦都安裝了垂直發射系統，能發射「戰斧」（Tomahawk）巡弋飛彈。