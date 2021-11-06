韓國人氣女團BLACKPINK成員Jennie，以精緻外貌和模特兒級的好身材，受到精品名牌CHANEL欽點為品牌大使，獲得「人間香奈兒」美名，在世界各地都有大票粉絲喜愛支持；最近出現一名Jennie的瘋狂粉絲Christian Albert Gaza，他是菲律賓企業家兼網紅，砸錢在韓國刊登巨幅廣告只為邀請女神吃飯，更驚吐原本還想買房子和土地送Jennie。

Jennie在全球擁有許多粉絲，光是IG就超過5千萬人追蹤，每每更新近況都引起熱烈討論，像是只穿內衣褲的時尚美照、棒球外套特殊穿法和出席活動下半身套透膚絲襪性感撩人，都讓眾人暈了又暈；據韓媒近日報導，一名菲律賓企業家兼網紅Christian Albert Gaza疑似是Jennie的狂粉，大手筆砸錢示愛，嚇壞韓國民眾。

Christian Albert Gaza在個人臉書PO文，貼出自己在Jennie所屬經紀公司YG娛樂附近一棟建築物上，刊登巨幅廣告看板，只因為他不知道怎麼跟Jennie聯絡；廣告中直接明示Jennie是自己的理想型，「請問妳願意跟我共進晚餐，讓我成為最幸福的人嗎？」，還特地用韓、英文兩個版本。

另外Christian Albert Gaza昨（4）日在臉書發文，提到自己本來計畫要買房子跟土地給Jennie，但不久前BLACKPINK宣布不再接受粉絲禮物，讓他才作罷，改以登廣告的方式讓女神了解自己的心意；但狂粉超誇張示愛舉動，立刻在韓國網路各大論壇引起討論，不少粉絲認為Christian Albert Gaza這樣追星很不理智，已經算是一種騷擾行為。