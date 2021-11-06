一名母親貼出孩子畢旅行程表，詢問是否合理，引發網友討論，不少人都認為CP值相當高。(圖／爆廢公社公開版)

隨著疫情趨緩，防疫措施逐漸鬆綁，不少學校也紛紛預訂明年初開始舉辦畢業旅行，就有一名母親拿出自己小六孩子的3天2夜、要價6250元的畢旅行程，詢問大家看法，不少人一看到後都直呼「根本賺翻」。

女網友在臉書《爆廢公社公開版》貼出一張自家小六孩子的畢旅行程，透過行程表上可以看到，這趟畢旅為期3天2夜，要價6250元，第一天早上6點集合後搭火車，接著就到太魯閣、七星潭與夢幻湖遊玩，住宿飯店則是福容飯店。

第二天吃過早餐後前往林田山文化園區、糖廠、太巴塱園區遊玩、吃中飯，營火晚會後再返回福容飯店休息。第三天則是到遠雄海洋公園遊玩，下午搭火車回台北。

女網友疑似擔心費用太過昂貴，詢問「大家北、中、南學校收取費用不知多少呢？」。網友看到後紛紛直呼：「行程不錯，住的又是福容飯店，CP值很高」、「這樣6250很合理」、「根本賺翻了好嗎」、「超級便宜」，也有人持另一個觀點：「價位合理，而且貴不貴是其次，一生只有一次的回憶是無價的」、「現在疫情特殊時期，沒取消還能全班一起出遊該偷笑了」、「去年我兒子的畢業旅行直接被沒收咧...」、「類似行程10年前就要5000以上了」。