好天氣就兩天，今、明微弱鋒面接近，北部、東部偶有雨，其他各地多雲時晴，高溫均達30度以上。入秋以來最強冷空氣8日起南下，不排除達冷氣團等級，北部空曠地區下探12度，台北市等都會區，有機會遇到14度低溫；若條件允許，高山有降雪機率。

把握周末好天氣，今白天微熱早晚涼，全台高溫逾30度，北部稍涼，高溫也有28度；今晨平地最低溫出現在基隆七堵19.7度。降雨機率方面，受鋒面接近影響，迎風面有短暫雨，整體來說雨勢不大，天氣相當舒適。

明天「立冬」，天氣非常配合轉變，晚間冷空氣南下，連續兩波將接力籠罩台灣至少5天。氣象專家吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，首波冷空氣挾帶水氣，苗栗以北轉濕冷；9日起換乾冷空氣發威，早晚體感更冷。

吳德榮指出，平地最低氣溫將降至13、14度，下周三、四（10、11日）兩天乾冷空氣籠罩，空曠地區若「夜間輻射冷卻效應」明顯，恐出現12度低溫，台北市也有降至14度的機率。整個天氣回暖，要等到下周五（12日）了。

至於民眾期待下雪，目前看起來冷空氣與水氣默契不佳，最冷的時候反而沒什麼雨。吳德榮認為，3500公尺以上高山或許可看到「霧淞」、「霰」等現象，降雪可遇不可求，機率比較低。