臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

四大公投案將於12月18日投票，由國民黨台北市議員羅智強創立的「台北智會」5日公布四大公投全國性民調，其中「是否知道正確公投日期？」這一題，竟只有8%的人答對，讓羅辦主任、國民黨副發言人楊植斗相當驚懼。網友則指出，這個結果是因為國民黨對公投的宣傳僅止於喊話，沒有花大錢做文宣，現在的選民記憶力有限，若無強烈印象必然忘記投票或根本不知有這公投。

楊植斗5日在臉書發文指出，台北智會第二次民調發布，針對「是否知道年底有公投？」「是否知道正確公投日期？」「是否會去投票？」以及四大公投的同意與否，做了全國性的民調，結果發現，僅有8%的國人能正確回答公投日期，其它92%則是不知道或答錯了。

僅有8%的國人知道公投日期，讓楊植斗相當吃驚也坦言相當憂心，因為就連他的朋友都不知道當天是公投日，還傳訊邀請他參加12月17、18日的慶生活動，讓他相當感慨。

此事在網路引發熱議，有網友分析，每逢總統大選、立委選舉與公投投票，國民黨的宣傳僅止於電視上對著麥克風講幾句話，捨不得花錢大作文宣，現在選民的記憶力有限，他們不太可能天天看電視聽國民黨在宣傳，聽過也忘了，一定要把重點摘錄出來，包括「為什麼要投給國民黨？」「為什麼要去公投投票？」做成各式文宣四處曝光、分送，讓選民可以一看再看，才不會忘記。

不僅如此，其他網友也紛紛表示：「民進黨高興死了」、「現在是空戰的時代，大家不會緊盯電視每天注意你在幹嘛，國民黨的網路跟廣告投放都要再加油」、「這點真的要跟民進黨好好學學」、「國民黨不能靠一個羅智強整天爭曝光」、「我身邊的人真的都不知公投哪天，這是非常嚴重的問題」、「該買的廣告不要手軟，選舉就是銀彈之戰」。