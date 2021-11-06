大陸網紅「井川里予」擁有甜美清純外型，被封為「純欲天花板」，在抖音擁有千萬粉絲，近期網上盛傳一支她與男友所拍的不雅片外流，對此，井川里予4日罕見出聲，她戴著眼鏡、口罩強調網上瘋傳的謎片主角並不是她，她先前雖然有染髮，但與影片的時間對不上，更澄清女主角是素人AV女優，且還出現番號。

井川里予外型甜美，雖作品不算多，但每支短片都引來不少人留言讚好，先前她上傳一支7秒的影片，內容僅為她近距離自拍，最後加上偷笑的表情和轉身動作，就瞬間引來70多萬粉絲按讚，更被網友封為「精品」，曾有媒體剖析她走紅主因就是常用近距離自拍的鏡頭，締造出「男友視角」，才引來不少粉絲追捧。

井川里予錄影片強調不雅片女主角不是她。（圖／翻攝自悲傷可樂雞翅微博）

未料人紅是非多，近期傳出疑似井川里予的不雅片外流，據知片中該女長相精緻，染了一頭淺色棕髮，行為讓人想入非非。對此，井川里予近日滿臉憔悴，戴著眼鏡與口罩拍影片指出：「這兩天以我為噱頭傳播的色情、淫穢視頻，視頻裡的女主不是我本人。」並指影片來源是外網，女主角是素人AV女優，也查得到番號，且她的髮色與影片的日期也對不上。

井川里予造型清純又帶有小性感。（圖／翻攝自悲傷可樂雞翅微博）

井川里予進一步說，影片裡女主角的髮色是棕色的，而她先前染的是亮金色，她留中長髮期間也沒染過棕色頭髮，況且她染金髮時是8月，影片上架日期是6月，而她6月時還是黑髮，希望網友理智判別，呼籲：「你們可以停止（散布影片）了，這是在犯罪」，且關於她的不雅片傳聞已經不是第一次發生，她3個月前就報過案，目前正在走法律途徑，最後也感謝幫她澄清的粉絲，她沒被這些事影響，謝謝大家的關愛。