名人堂球星皮朋(Scottie Pippen)於新書中嚴詞批評前隊友麥可喬丹(Michael Jordan)獨佔榮耀的行為，埋怨喬丹忽視隊友的貢獻，皮朋聲稱「我只是一個道具」，自曝他與喬丹毫無私交可言。美媒ESPN名嘴史密斯(Stephen A. Smith)不認同皮朋的說法，史密斯明確地說：「皮朋越線了，他應該感到羞恥。」

「皮朋是聯盟50大球星，建立了許多豐功偉業，我們都知道他有多偉大。喬丹也認可，所以稱呼皮朋是他最好的隊友，事隔30年他又怪罪喬丹了。」

「皮朋1987年進入NBA，那時喬丹已經是聯盟的招牌人物，聯盟停下大鳥與魔術之爭、停下活塞王朝來宣傳麥可喬丹，我們不必浪費唇舌敘述喬丹的事蹟。皮朋你說你們幫助喬丹贏球了，事實是喬丹成就了你們。」

對於皮朋當年的低薪問題，他在簽下7年1800萬美元的合約之前，老闆藍斯道夫(Jerry Reinsdorf)警告他簽下去就不能反悔，因為藍斯道夫不會改變已經簽好的合約。史密斯說：「對方都告訴他不要後悔，但皮朋考量自身經濟問題與生病的家人，他還是簽了，這不是喬丹的錯。另外你們知道皮朋在場上賺的比喬丹多嗎？喬丹生涯薪資9700萬美元，皮朋是1.07億美元。」

「麥可的父親在第一次3連霸之後去世了，這麼多年皮朋沒向他致哀，喬丹可能也沒想過這件事。現在喬丹才發現皮朋是故意的，在我看來，他們之間已經完了。」

NFL名人堂球星沙普(Shannon Sharpe)認為這是普遍的問題，為了凸顯主角，其他球員的重要性會被低估。例如詹姆斯(LeBron James)在熱火連霸時，外界也淡化了韋德(Dwyane Wade)、波許(Chris Bosh)的貢獻。