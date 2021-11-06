蘇貞昌赴立院施政報告並備質詢

面對年底四大公投即將登場，行政院長蘇貞昌昨(5日)在立法院備詢時，更兩度搬出「美國人很氣」，強調萊豬進口就是會影響到台美關係與跨太平洋夥伴全面進步協定(CPTPP)。對此，國民黨台北市議員游淑慧昨在臉書貼出蘇貞昌2012年的臉書上貼文，諷刺地說，「原來蘇貞昌當年是反美急先鋒」，引發不少網友關注。

游淑慧在臉書分享蘇貞昌2012年3月7日的臉書貼文，當時總統為馬英九；蘇貞昌的該篇貼文內容提到，「在所有的國家施政中，政府最必須嚴格把關、絕對不能寬鬆的，就是食品安全，政府禁用萊克多巴胺（瘦肉精），就是我在行政院長任內規定的；但政府這次決意開放含瘦肉精的美國牛肉進口，絲毫不顧國民健康，完全違背政府應有的作為。尤其不可思議的是，政府顯然早已決定解禁，因而罔顧多數專家見解，也無視多數民眾反對，一意孤行。國民的健康無可取代，我呼籲國會嚴格立法，地方政府制定更嚴格的規範，全體國民一起監督，共同捍衛自己的健康。」

游淑慧在自己在臉書寫下，「喔，那當年美國人一定超氣蘇貞昌...，因為原來台灣『禁』萊克多巴胺，罪魁禍首是蘇貞昌，他自白是他在當行政院長時規定的。」她認為此舉是，昨非今是，昨是今非。

最後游淑慧提到，全世界有超過160國禁止萊克多巴胺的使用，「禁用才是國際趨勢」，那美國會出手讓160國都無法加入自由貿易協定？人家用都不能用了，台灣要買萊豬來吃？