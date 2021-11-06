一名網友分享，雷神巧克力當年真的超夯，只要搶到一片就可以很囂張，許多人去日本玩也一定會掃貨，如今它卻在便利商店中乏人問津，很多小孩都不知道這款零食，引發網友熱議，超商零食霸主跌落神壇，當年夯到不行，半夜還得要排隊搶購，如今買一送一都沒人要買。

一名男網友日前在臉書社團《爆廢公社公開版》發文表示，逛超商的時候，意外發現一款記憶中的巧克力，讓他感嘆地說「現在的孩子們都不知道，當年吃這款巧克力有多秋（台語：囂張），但如今它卻躺在便利商店的角落乏人問津」。

雷神巧克力曾被當作是超商零食霸主，如今買一送一都沒人要。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

從畫面中可見，原PO回憶中的巧克力是曾經紅極一時的「雷神巧克力」，當時曾一度引起民眾瘋狂搶購，還成為許多人去日本旅遊必買的產品之一。如今在台灣各大賣場和超商都有販售，但卻黯淡寂寞、無人關心。

貼文勾起大批網友的回憶，不少人感嘆地說，當時真的很紅。「一開始還有客人直接等進貨排隊，現在買一送一可能都還沒人要買」、「想當初去日本掃貨般的買，但現在超商剩一堆」、「當年這超夯，只要手中有雷神，妹子就跟你回家了」、「當年連情人節都送這個，沒人送金莎」、「以前是有錢還買不到，現在是沒什麼人買」。

另也有網友感嘆地說，當年雷神巧克力是大家為之瘋狂的零食霸主，如今是真的跌落神壇了，他在雷神熱銷期間擔任超商的店員，記得當初每次進貨的時候，都會有大批民眾搶著購買，即便是在半夜都還是會有人耐心等待。

大約在2013年至2014年期間雷神巧克力在台灣爆紅，超商在2013年引進大雷神與黑雷神這兩款商品，短短6個月過去就賣出300萬片，且還創下單日賣出10萬片的記錄。到了2014年春節期間，雷神巧克力近60％的貨量都送往台灣，成為最大海外市場。