有鑑於中國大陸不肯放棄統一台灣，並對民主小島展開「灰色地帶」作戰；《路透社》5日引述軍事戰略家，針對北京可能採取行動進行的6種想定進行兵推，從封鎖馬祖開始，依序為佔領金門、管轄台海領空、全面封鎖、無預警空襲，到大舉侵台為止。

※想定一：封鎖馬祖

隨著長期灰色地帶的執行，台灣卻遲遲未肯回到談判桌，讓習近平與共黨耐心盡失；加上台灣民調顯示，台灣年輕選民愈來愈傾向支持台獨，而美國與區域盟友又持續加強與台北的政軍關係。這些讓習與其軍事將領下定決心，對馬祖群島實施封鎖，以提升壓力進而逼迫台北啟動統一談判。

除了共軍潛艦與艦艇包圍馬祖列島外；數百艘的抽砂船、漁船與民兵船隻也進駐並支援共軍船艦。共軍空軍也在台灣海峽進行全天候巡邏，並警告任何穿越台灣海峽中線的戰鬥機偵察機與軍艦都會遭受攻擊。

此外，任何未經北京空中管制單位批准的商業與軍事航班，不得自台灣飛往馬祖列島；各種商船、渡輪也禁止駛入馬祖各港口。面對此情此景，海巡與馬祖當地駐軍卻因勢單力孤，無力回天。

《路透社》指出，台灣很可能拒絕北京討論統一時程的要求，卻又不進行全面軍事行動打破封鎖。隨著美國與盟友進行貿易與經濟制裁，國際緊張情勢上升。

圖為漢光實兵實彈演練，第三作戰區灘岸守備16日下午在新北市八里區的海灘登場，軍方出動無人機在空中偵察。(圖/中央社)

※想定二：侵略金門

隨著北京持續灰色地帶作戰與封鎖碼組，台灣拒絕統一談判，國際也發出譴責，台灣內部民意反對與北京展開任何形式的聯合。此時，台北提升國防預算、延長兵役期限，要求美方提供軍備與武器，而美國援助則包含加速打造匿蹤潛艦艦隊。

面對此景，共軍開始在福建沿海進行兩棲登陸訓練與集結，內路基地網絡也動員聚集空降部隊，習隨即下令奪取金門。在控制島上機場後，共軍運輸機運送部隊與裝備；大陸軍艦也駛入金門與台灣水域，阻止台灣部隊增援，而共軍軍機也持續掌控空優，共軍開始登陸金門並與島內空降部隊會合。

台灣選項包括對大陸沿海港口與靠近該島的共軍軍艦發動飛彈攻擊。台灣防空系統也會向海峽上空的共軍飛機發射地對空飛彈，台灣空軍也會向攻擊金門的共機展開攻擊。

在美國與盟國回應台灣求援之前，北京可能完成金門的占領。不過，隨著美日海軍駛向台灣海峽，北京警告不應干預。北京也可能呼籲停火，以便傷者救援與恢復民生供應，並要求台北按一國兩制的模式進行統一談判。

北京成功猜中華府不會為彈丸小島金門與強權發動戰爭，因此決心忍受經貿制裁；不過，華府開始部署更多陸海空部隊於亞洲，加速援台武器，並於全球進行外交斡旋，實施對陸懲罰禁運。

※想定三：對台實施海關、領海與領空管轄

台灣持續拒絕統一談判，民意也支持政府，台北繼續提高國防預算與延長役期。美方則運來F-16、長程反艦飛彈、戰車、智慧水雷與攻擊直升機，並派出軍事顧問協訓後備役；日本則在日南部島嶼部署部隊，進行兩棲登陸演訓。

北京則宣布對台實施海關、領海與領空管轄，並設立防空識別區(ADIZ)。大陸也禁止未經許可船隻進入台灣領海，所有航班、船隻需經批准才得以離開、進入台灣領空與港口。共軍海軍、海警與海上民兵也在台周圍實施登船檢疫，空軍則待命攻擊未授權卻進入台灣的領空。外國軍隊遭警告，只要接近台灣就會遭攻擊。

但台北仍拒絕談判，並部署軍艦與戰機突破封鎖，還呼籲美國援助。與此同時，台北對共軍軍艦、戰機發動飛彈攻擊。

※想定四：全面封鎖

台灣因封鎖而面臨民生供應短缺，特別是能源。北京雖同意民生基本物資進入，但設下立即談判的前提。但台灣持續拒絕談判，帶動全球股市崩盤，半導體與其他關鍵科技產品出現短缺。面對華府警告北京解除封鎖，否則不排除軍事干預，大陸啟動全面封鎖。

台灣對共軍軍艦、民兵發動空襲與飛彈攻擊；美、日等國向台周邊部署水面艦與潛艦，美部署長程轟炸機到關島、澳洲，以增強盟軍對大陸沿岸海域的攻擊火力。隨著美日潛艦抵台，攻擊共軍封鎖軍艦，美轟炸機也對陸水面艦帶來破壞。

但北京強大的防空與反艦飛彈連，成功阻止美方打通台灣航道與港口的企圖。大陸對駐日美軍基地發動攻擊，以削弱美國回應能力。不過，為避免全面衝突，美國與盟國並未對大陸領土空襲或飛彈攻擊，而是警告將針對通過印度洋與印尼要道的大陸海上能源與原物料進行封鎖。(本文持續更新中)