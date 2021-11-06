1名人類學高材生鍾姓男子留英攻讀博士，返台後做「觀落陰」田野研究，原本就有精神相關疾病的他，竟患上思覺失調症，去年還失控持刀刺傷要戒護他就醫的4名員警，他說自己12年飽受幻聽所苦，法院終判他無罪；民俗專家林茂賢指出，觀落陰最怕就是陽世人回不來陽間，三魂七魄無法回來就會中邪，必須仍靠宗教儀式化解。

鍾男從小成績優異，曾公費出國至英國攻讀人類學博士，他在2008年提出博士論文做《陰陽眼及觀落陰》返台體驗觀落陰開始「走鐘」，他稱會一直聽到聲音逼他做怪事、恐嚇有人要害他，多年來跑遍精神科；他的母親去年6月尋求強制就醫，他一度情緒失控攻擊員警，法官認為他罹患思覺失調症至少12年，辨識行為違法的能力低落，判無罪並宣告監護4年，二審維持原判決。

據自由時報報導，民俗專家、台中教育大學台文系副教授林茂賢指出，台灣宗教儀式中有「牽亡」與「觀落陰」2種與陰間亡者接觸的方式，前者是將亡者牽引到陽世，後者則是陽世人靈魂出竅到靈界；林強調「沒有所謂真假，只有相信與否的問題」，觀落陰的參與者必須先相信才能「自我催眠」、「自我暗示」。

林茂賢坦言，觀落陰最怕的就是「回不來」，也就是所謂的中邪、卡到陰，普遍會出現精神渙散、注意力無法集中症狀，但出現該案中男子暴力傷人的情形確實少見；林說還是需要靠宗教儀式解決此事，應該由神明做主，召回出竅的三魂七魄，他說靈界其實不太喜歡活人隨便窺探，因此不建議隨便嘗試觀落陰。