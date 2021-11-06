由民間單位捐贈的第11批BNT疫苗，於5日清晨6點26分抵達台灣桃園國際機場，共計87萬劑，截至目前民間單位捐贈之BNT疫苗已達800萬劑。對此，國民黨青年團前團長田方倫表示，由政府自行購得的疫苗有1009萬餘劑，而民間捐贈的有800萬劑，可見民間力量真的「很大」，要蔡政府公開購買疫苗相關資訊，卻被衛福部部長陳時中以一句「牽涉保密」回絕，讓他忍不住大喊「見鬼了！」

田方倫5日在臉書發文表示，根據目前最新統計到上月22日的數據，由政府自行採購獲得的疫苗有1009萬餘劑，而5日清晨到貨的BNT疫苗已達到800萬劑，真的要大大感謝捐贈疫苗的民間團體，也可見民間的力量真的很大。

田方倫指出，去年12月17日，陳時中向國人宣示「疫苗採購超出預期3千萬劑」，包括1000萬劑AZ疫苗，以及透過港商雅各臣購買的1000萬劑輝瑞／BNT疫苗；另外，500萬劑是從COVAX平台所取得，還有500萬劑應為本土疫苗。

陳時中的昔日宣示，讓田方倫痛批，蔡政府當初說好要公開購買疫苗相關資訊，卻被陳時中一句「這牽涉保密，除非不與廠商往來」帶過；對此，他忍不住直言：「見鬼了！那就開秘密會議讓立委扮演好監督者的角色，這個也秘密那個也秘密，這不是威權獨裁，什麼才是威權獨裁？」