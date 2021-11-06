四大公投12月18日登場，包括重啟核四、反萊豬、公投綁大選、珍愛藻礁案將舉行投票，中選會從下周六（11／13）起，分5天就4案共舉辦20場電視意見發表會，正反雙方已排出黃金陣容，可謂決戰年底公投的系列熱身賽，哪一隊能先聲奪人，備受矚目。

依中選會公告，四大公投是指全國性公民投票案第17案至第20案，其主文分別如下：

★第17案(重啟核四)：您是否同意核四啟封商轉發電？

★第18案(反萊豬)：你是否同意政府應全面禁止進口含有萊克多巴胺之乙型受體素豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

★第19案(公投綁大選)：你是否同意公民投票案公告成立後半年內，若該期間內遇有全國性選舉時，在符合公民投票法規定之情形下，公民投票應與該選舉同日舉行？

★第20案(珍愛藻礁)：您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？（即北起觀音溪出海口，南至新屋溪出海口之海岸，及由上述海岸最低潮線往外平行延伸五公里之海域）

而雙方代表名單也已曝光，正方有多位明星級名嘴，反方有不少官員代表，《中時新聞網》特別整理公投意見發表會相關時程等資訊，為讀者拉開這場國內政黨關鍵之戰的序幕。