相對傳統的IPO模式，選擇直接上市策略的美國企業雖然仍屬少數，不過根據學者分析發現，後者股價同期表現卻優於標準普爾500指數與透過IPO上市的企業。

眼鏡製造商Warby Parker近來向美國證券交易委員會（SEC）提交直接上市文件，顯示愈來愈多企業傾向選擇這種另類方式在美股掛牌交易。

所謂直接上市是指企業股票直接在交易所上市掛牌交易，中間不需要借助投資銀行進行股票承銷。直接上市企業只要選一個特定日期在交易所進行股票交易即可。交易一開始會有參考價格，但不能以該價格提前出售股票。現有股東可以出售持股，但公司不會藉由公開上市募資。

整體而言，選擇這種方式的公司通常財務狀況良好，因此他們不需要藉由傳統IPO模式來籌措資金。

直接上市企業在公開發行市場仍占一小部分。自從Spotify在2018年率先採用該方式掛牌交易後，已有9家公司也陸續跟進，但仍不足顛覆整個IPO市場。

不過根據佛羅里達大學金融學教授瑞特（Jay Ritter）針對直接上市企業的股價進行分析，發現在同期間這些企業股價表現卻優於標普500指數與一項衡量IPO公司總體表現的重要指數。瑞特對此提出解釋，認為這反映出選擇直接上市的企業的確是高質量的公司。