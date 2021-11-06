大陸近日多地空氣嚴重污染，截至5日上午，京津冀、長三角等地有85個城市出現PM2.5污染。專家表示，除了氣候影響，近期北方城市陸續開始供暖，也造成污染物排放增加。

中新社報導，大陸中東部地區自2日開始污染漸起，部分地區更出現重污染。截至5日上午7時，京津冀及周邊、汾渭平原、長三角、長江中游和東北地區，共有85個城市出現PM2.5污染天，6個城市出現PM2.5重污染天。

各地積極應對，大陸東部地區已有29個城市啟動重污染天氣預警，根據最新的重污染天氣應急減排清單、企業環保績效水平，採取差異化應急減排措施。

對於污染成因，專家分析指出，一是近一星期氣象條件持續不利，偏南弱風、貼地逆溫導致大氣污染物不斷累積。二是近日京津冀地區高濕大霧，令PM2.5濃度上升、大氣能見度明顯下降。三是近期污染源活動略降，但環渤海地區、晉冀魯豫交界地區活動仍較突出。