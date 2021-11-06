《全明星運動會》來啦！

甫獲得「益智及實境節目獎」的《全明星運動會》累積了越來越多的網友粉絲，各位熱愛運動的觀眾、網友們是不是很期待第三季的到來呢？登登登～讓各位久等了！本周一（1日）主辦單位終於公布第三季的成員名單啦！

成員名單曝光後，不少網友都認為這屆可看性很高，今天的DailyView網路溫度計就要透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，在所有22名成員中，網友最期待哪位選手的表現呢？就讓我們一起來看看吧！

No.5 陳勢安

這次《全明星運動會3》釋出的選手名單中，有許多令人驚訝的面孔，其中一位就是陳勢安，網友驚嘆「竟然有陳勢安！」。情歌王子陳勢安一直給人一種白白淨淨的時尚感，但他其實很喜歡運動，不論是鐵人三項或是潛水，都難不倒他！

最近因為發新片、疫情影響，陳勢安開始走進室內打桌球跟羽球，也希望能透過節目，讓自己身心靈都能有很大的突破。

No.4 無尊

過去就是田徑選手的無尊，在接到《全明星運動會》邀約時，內心相當激動，二話不說就參加，也想趁著節目回味當運動員的時光。

過去無尊就曾在臉書上曬出當年的選手證及獎狀、獎牌，還透露過去曾跑出100公尺11秒44、400公尺50秒的好成績，許多粉絲紛紛敲碗要他去參加《全明星運動會》，如今終能圓夢，無尊表示會讓觀眾看到他不同以往的一面。

No.3 賀軍翔

成員名單公布後，讓不少網友們驚豔，特別是賀軍翔的名字一公開後，網路便掀起一陣討論熱潮「好意外賀軍翔居然會來！」、「賀軍翔應該是三屆以來最大咖了」、「我被陣容嚇傻了」。

出身國立臺灣體育學院的賀軍翔，不但顏值爆表又很會打籃球，常在ig分享運動日常。第一季成員凱莉認為賀軍翔非常適合專項籃球的隊長錢薇娟，還私心地表示「我們又可以去探班，好棒！好期待！」

No.2 邱勝翊（王子）

繼毛弟、小杰之後，王子也來參加《全明星運動會》，JPM可說是全員都到齊了！網友得知這消息後也都超期待「王子真的來了？！」、「期待棒棒堂對決～」

國小、國中都是田徑隊的王子邱勝翊，曾參加大陸真人秀《超新星全運會》，跑出50公尺6秒67的好成績，平時也熱愛籃球、羽球及健身，時常會打到忘我，還與毛弟發起籃球公益賽，所得全數捐給公益團體，可說是善良又帥氣。

No.1 楊奇煜

平時就熱愛拳擊、健身，對籃球、衝浪更是愛不釋手的楊奇煜，曾參加《全明星運動會》第一季卻因傷不得已退賽，經過休養後，終於在第三季正式回歸啦！

不少網友對此感到欽佩「小煜強勢回歸了！！！」、「小煜要撐完啊，加油！！」但也有網友擔心小煜的傷勢「小煜有辦法撐完整季嗎」、「小煜這次拚完賽優先吧」。

No.5 林昀希

演技派的林昀希曾參與《姊的時代》、《必勝大丈夫》演出，近期則是《天之驕女》爆紅，不僅演技精湛，體育細胞也很發達，不論衝浪、潛水，爬山，游泳、重訓樣樣行，其中最擅長的項目是游泳。

入選後林昀希相當期待，因為能夠一圓想成為運動員的夢想，也能以自己最真實的樣貌和大家見面。對此，網友粉絲們也非常興奮「昀希>//<」、「期待昀希千娜xd」、「林昀希on檔八點檔居然有時間來」。

No.4 艾薇

《聲林之王2》奪冠出道的艾薇，其實運動底子相當深厚，從小開始練芭蕾、韻律舞，中學時相中加入學校啦啦隊，什麼動作都難不倒她。疫情期間還和師兄廖柏雅相約直播運動，示範拉筋姿勢讓師兄嚇呆。

這次上《全明星運動會》也吸引網友們熱烈討論「艾薇也來」、「期待艾薇~」、「艾薇學跳舞跟體操的，基本運動能力應該不差」。

No.3 Nina 林俞廷（穎樂）

今年剛入選Rakuten Girls的林俞廷本身就是一名運動員，國高中時期曾是田徑好手，專長是競走。除了田徑，游泳也是他的強項，過去每年都在全中運、水運會上大放異彩，是難得一見的兩棲奇才。

就讀台體大體育系碩二，同時本身也是游泳教練的林俞廷，對於這次參加《全明星運動會》表示會全力以赴，許多網友也相當期待她的表現。

No.2 林思宇（宇宙）

國小開始就是田徑、躲避球等校隊的林思宇，更多次以隊長身分領導團隊。雖然後來因為意外讓她結束校隊生涯，但她學會如何面對挫折再站起來。平時除了上健身房，她也會邀約好友到公園運動、自主練習。

名單一公布，第一季成員夏和熙相當驚訝，更開玩笑說「她是男選手還是女選手？」，網友們的反應也給予正面肯定，紛紛笑稱「有宇宙就夠了」、「有宇宙者得天下」。

No.1 黃沐妍

活潑、親民的小豬黃沐妍相當熱衷於各項上山下海運動，從大學時期就培養運動與游泳習慣，有時候還會跟朋友去爬山，近期更熱衷於潛水運動。

熱愛運動的黃沐妍已經擁有健身教練證照，為了想挑戰自己的極限，決心參加《全明星運動會》。對於小豬挑戰《全明星運動會》，網友們一致看好「小豬真的來了」、「小豬體能不錯」、「可以的超強」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年11月3日至2021年11月2日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『全明星男女選手網友期待值』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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