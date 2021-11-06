中央銀行今天公布9月理監事會議事錄摘要，考量長期低利率將帶來後遺症，加上通膨疑慮升溫，何時開始升息成為討論重點。有位理事指出，明年美國可望啟動升息，央行到時也可以考慮逐步調升政策利率。

央行9月23日舉行第3季理監事會，決議利率「連6凍」，不過從理監事會議事錄摘要可發現，會中多位理事已經在討論升息的議題。

有位理事表示，近期美國聯邦公開市場委員會（FOMC）會議指出，今年可能會縮減購債，明、 後年也可能會升息，在此考量下，台灣屬於小型開放體，應該開始思考未來提高政策利率的可能時機，以因應未來先進國家可能的政策變動。

另位理事則說，國內疫情影響未完全消退，經濟下行風險仍在，加上通膨升溫應屬短期現象，在此環境下，台灣無須升息以抑制通膨；但考量長期低利率對經濟的影響，未來若出現合適時機，還是應該考慮調升利率。

有位理事認為，目前國內消費者物價表現相對平穩，台灣央行如果單獨升息，恐導致新台幣匯價更加強勢，綜合考量當前環境，維持政策利率不變是較佳作法；不過明年美國可望啟動升息，到時候央行或許就可以思考逐步調升政策利率。

近期通膨的議題備受關注，且便當、小吃頻傳漲價，讓民眾對於物價上漲的感受更深刻。

有位理事指出，全球穩定通膨的結構性因素部分已有鬆動跡象，雖然短期內還沒有看到太大變化，但結構性變動一旦啟動，對未來幾年會有較大的影響。

這位理事進一步提醒，通膨預期的研究很重要，民眾會根據平時採買的商品與勞務經驗，調整通膨預期，因此家計部門的通膨預期有時會比實際值高許多；未來如果發生結構性變動，或許可以從民眾的通膨預期捕捉此轉折。