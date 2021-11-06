中央銀行今天公布第3季理監事會議議事錄摘要，揭露央行理事第3季理監事會議大篇幅討論房市議題的內容，並提到單獨升息無法有效壓低房價，且伴隨嚴重負面效果，但也不應完全排除利率工具。

央行9月23日舉行第3季理監事會議，會後無預警宣布三度調整選擇性信用管制措施，震撼市場。

從央行今天公布的理監事會議議事錄內容，可以發現央行理事對於利率工具的使用有不同看法及憂慮，但普遍認同應持續緊盯房市，思考如何進一步健全不動產市場。

有位理事認為，國內房價上漲部分原因是反應原物料價格及工資大幅上漲，帶動營建成本上升；如果央行單獨升息，不但無法有效壓低房價，且對經濟會有嚴重的負面效果。

另位理事則指出，採用利率處理房市問題是大而無當的作法，這指的是抑制房價若完全使用利率工具，對經濟其他部門會造成很大的問題，但不是完全排除利率工具，央行可以考慮在未來適當時候，並行實施總體審慎政策與利率工具；部分研究也顯示，穩定房市最好採取總體審慎措施與利率政策並行。

也有理事提醒，利率政策與選擇性信用管制措施並行有道理，但政策工具要在哪個時點、如何分配，有許多因素須納入考量，例如利率調升，恐進一步推升新台幣匯率，加上選擇性信用管制措施同步實施，緊縮性的政策力道或許過強；央行政策考量無法面面俱到，只能力求平衡。

談到打房議題，坊間常常提起「囤房稅」的租稅措施。其實有央行理事提到，儘管抑制房、地價最有效的方法是租稅手段，但租稅調整並不容易；央行採取漸進式、輕踩剎車的選擇性信用管制措施是比較穩健的作法，溫和的政策措施或許不能降低房價與地價，顯著降低增幅也是成效。

另位理事在考量利率決策時，則提醒資金過剩的情況下，調高利率恐再推升儲蓄以及吸引資金流入，部分資金可能流入房市，將不利房地產市場健全發展。