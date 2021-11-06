陳玉珍影片

國民黨立委陳玉珍5日指出，自從去年小三通停止，加上今年5月本土疫情爆發，金門小商家苦不堪言。對此，她除協調經濟部延長紓困申請條件，更向經濟部中小企業處爭取2000萬預算，讓每位金門在地人或赴金門旅遊的觀光客，都可獲得200元補助，以促進金門商圈發展。此政策獲網友盛讚，認為陳不僅戰力爆棚又設想周到。

陳玉珍5日在臉書發文表示，自從去年小三通停止，再加上今年5月份本土疫情大爆發，讓金門的小商家苦不堪言。對此，她除了協調經濟部延長紓困的申請時間丶放寬條件以外，也特別思考有什麼方法能直接、確切、快速幫助到在地小商家。

陳玉珍指出，她特別向經濟部中小企業處爭取2000萬預算，讓每位不管是金門在地民眾還是到金門旅遊的旅客，都可以用行動支付的方法在金門后浦丶沙美丶烈嶼等商圈，獲得200元消費額完全由政府補助，希望藉此能鼓勵大家一起來消費，照顧金門小商家並促進金門商圈發展。

此消息獲熱烈迴響，網友紛紛留言：「這個政策非常好，對我們金門人的幫助很大」、「謝謝委員，辛苦了，我娘家就在沙美」、「小三通停止後真的影響很大」、「200元很好用，而且金額正好適合小商家」、「我金門女戰神玉珍委員果然霸氣」、「最強悍的戰鬥女神」、「一出手就知有沒有，真女戰神」、「希望後續也能有飛機票折扣」。