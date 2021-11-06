苗栗縣竹南鎮發生父母殺害2歲兒子埋屍案，還繼續詐領男童的育兒津貼，因6歲姐姐已達就學年齡未就學，縣府訪查未果委請苗栗縣警局竹南分局協尋找到林男和陳女，意外察覺排行老三的2歲男童失蹤，深入追查發現男童去年遭林男、陳女不當管教死亡。

某學齡女童遲未註冊就學，引發桃園市婦幼隊和苗栗縣政府社會處關切，委託苗栗縣警察局竹南分局協尋，員警在竹南鎮發現學童生母陳女與同居人林男，驚覺陳女生的4名子女有1名不見蹤影，經深入追查發現男童疑被親生父母毆打致死埋屍。

苗栗地檢署獲知後，指派呂宜臻檢察官與警方成立專案小組，4日晚間挖掘出被害男童的屍骨，5日下午初步相驗後，安排10日會同法務部法醫研究所法醫師進行解剖，以進一步釐清被害男童死因。

警方調查， 陳女共生了6歲、3歲、2歲、1歲等4名小孩，除6歲女童外，均為陳女與同居的林男所生，發現2歲男童失蹤後，2人辯稱去年6月外出遊玩，男童走失了，但未報警，後又改口6月間某日，男童不明原因暴斃，發現時身體已冷冰冰，才帶到林男上班地點附近的偏僻處掩埋。

檢察官發現男童死亡後，林男和陳女仍長期詐領育兒津貼，詢問後認林男涉犯殺人、詐欺、遺棄屍體等罪等犯罪嫌疑重大，且有串證與逃亡之虞，向苗栗地方法院聲請羈押禁見獲准。陳女則因懷孕35週即將臨盆，檢方諭知限制住居並每日上午、晚上均需至派出所報到。

檢方指出，3名兒童都有營養不良等發展問題，為維護生命和身體健康權益，均協調由苗栗縣政府社會處擇定適當處所予以安置，同時為保障陳女肚內胎兒，也積極協調苗栗縣警察局與苗栗縣政府社會處，在派出所報到及社工訪視過程中，給予必要的照護資源。