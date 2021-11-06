彰化東螺溪水流屍命案，51歲張姓死者每月10萬包養林姓酒店女卻遭設局殺害，檢方認定林女父母、弟弟為共犯；張姓死者的友人出面爆料，張男生前頻說「誰沒有過去」執意包養林女，並砸大錢希望林女「上岸」不再從事酒店業，而林女一家人把張男當搖錢樹，林女母親甚至頻要名牌包，但殺人動機為何仍未定論。

據了解，張姓死者生前相當疼愛林女，不斷對朋友說「誰沒有過去」，並執意花錢包養對方，交往第1天就給林女15萬零用錢，希望對方不要再去酒店上班；而張男的朋友出面爆料，林女的家人根本把張男當作搖錢樹，林女母親頻頻讓女兒向對方要求名牌包，疑似是全家人認為再也得不到張男金援，才會計畫殺人。

不過有另1說法是林女家人不滿林女長期受到張男性虐待，才會在全家出遊時計畫殺人，全家人針對如何用繩索勒斃張男、棄屍方式、棄屍地點等都經過縝密討論，等到10月中林女設局邀張男南下彰化，一家人在下手行兇。

據了解，涉案的30歲林女從事八大行業，與張男為同居關係，張男的友人在其失蹤後於臉書爆料，稱張男在酒店認識了林女，對林女迷戀且每月花費10萬元包養，張男10月15日說要去鹿港就失聯，同月29日被發現陳屍於東螺溪，全身被綁上重達40公斤空心磚、雙眼被黑色膠帶封死，頭腳遭綑綁、套上黑色塑膠袋，屍體早已腫脹難辨，死狀悽慘；涉案的林女一家人已坦承犯案。