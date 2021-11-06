國小中文作業找錯字難倒眾人，媽媽崩潰求正解。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

一位媽媽輔導孩子寫作業意外被難倒，只見題目是「這個民間故事經過口耳相傳出現不同的版本」，並要求學生圈出錯字改正，但不管她怎麼看都找不到錯字，最終忍不住崩潰求助網友，沒想到大批網友看了同樣看不出錯哪裡了，不少人推測正確答案恐只有這兩個可能，不是量詞錯誤，就是老師出錯題目了。

一名女網友昨天在臉書社團《爆廢公社二館》上分享國小國文作業的照片，其中一道需要改錯字的題目為「這個民間故事經過口耳相傳，出現不同的版本。」但原PO來來回回看了好幾次都找不到錯誤，只好上網求助網友「跪求錯字！媽媽快崩潰了！」

國小作業找錯字難倒眾人，不少民眾上網尋求正解。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

貼文引起網友討論，「其實是老師忘記打錯的字上去」、「出題者肯定用新注音輸入法！自動改錯字，不讓出題」、「可能是『冥』間故事吧」、「也許是『名間』，名間鄉的故事」、「404 NOT FOUND」、「不是民間故事，是都市傳說」、「搞了半天沒錯字，單純題目錯了，選我正解」、「不是民間故事，是都市傳說啦！」

其中有一名網友貼出Google搜尋記錄說，到底有多少人看完這道題目以後，跑去搜尋正確答案啦？還沒有完整打完題目，搜尋引擎就直接給出完整的題目，實在太好笑，看來真的是口耳相傳了。

也有網友推測答案可能是「量詞錯誤」，正確用法應是這「則」民間故事，而不是這「個」民間故事，但這樣也考得太細了。另有一批網友則認為是題目錯了，原本想要印民「問」故事，結果不小心寫成民「間」故事。「安親班有去學校問過，出題老師說後來考卷印錯」。