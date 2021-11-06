隨著外界謠傳湖人「小皇帝」詹姆斯因為腹部拉傷至少缺席1周，甚至可能更久時間，向來以「詹黑」著稱的《FOX Sports》名嘴史基普貝勒斯當然不會錯過這個狂損詹姆斯機會，他不僅批評詹皇從鐵人變成玻璃，更朝著布萊恩生涯末期老路在走。

「多年以來，詹姆斯都像鐵人，接近於完全無法摧毀的極限狀態，看起來永遠不會倒下，」貝勒斯表示，「但現在待在洛杉磯，他不再是這樣的人，受傷次數很多，而在過去，這些傷痛不可能發生，像是待在奧蘭多泡泡打球，腳踝扭到都沒事。」

「可是到了現在，詹姆斯有了玻璃人的屬性，很容易受傷，他正在走當年布萊恩生涯末期的老路，傷病問題頻頻發生，」貝勒斯說，「因為詹姆斯已經打了很久的時間，對他身體產生很大的消耗，現在這些都慢慢反映了出來，這很正常。」

事實上，湖人本季才打8場例行賽，詹姆斯已經缺席其中3場，兩場因為腳踝扭傷，1場則因腹部拉傷，甚至接下來缺席場次還會更多，湖人也對詹皇傷勢問題相當小心，畢竟少了詹皇助陣，湖人想要爭搶本季總冠軍，幾乎接近不太可能的事情。