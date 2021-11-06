網紅Yumi.k擁有G級上圍和甜美臉蛋，在臉書和IG擁有上百萬粉絲，先前她還遭「FBI帥哥」鄧佳華搜擾索「安全之吻」。近日她透露自己擁有119萬粉絲的IG無預警被消失，且IG還通知她原因是：「違反暴力／宗教／自殘／威脅傷害他人」，令人哭笑不得。

Yumi.k過去因一支被朋友肘擊胸部的影片爆紅，傲人的上半身成為她招牌代表，2018年她一度被酸民指笑「八字奶」，令她父母氣到決定提告網友，不久又傳出她本人與照片差很大，照片中的V字臉上了直播變成圓臉，Yumi.k則解釋是因錄影前沒睡好導致水腫，「我的確沒照片美，但也沒那張照片誇張」，並強調：「很多人覺得我誇大，但這是事實，而且常常這樣」。

Yumi.k的IG無緣無故被消失，幸好目前她已申請新帳號。（圖／翻攝自 IG）

先前鄧佳華加入連千毅直播工作引來不少話題，上月還放話稱「雪乳戰神」郭鬼鬼對他有意思，但他強調：「郭鬼鬼我不愛妳，我知道妳對我有意思，才會在各大媒體針對我而去留言，想引起我的注意，但我擁有雅量包容一切」，引Yumi.k傻眼，回了3個笑到哭的表情，鄧佳華注意到後又點名Yumi.k說：「Yumi.k妳是快300萬的小模！我可以跟妳來個安全之吻嗎？」讓網眼看了無言。

近日，Yumi.k自曝噩耗，說：「今天看到新聞說臉書大規模鎖帳號，IG也是呀⋯⋯最近聽好多人也被鎖，重點！！！我就是上廁所上到一半被鎖了，119萬追蹤掰掰了」，但她已經立刻開了新IG帳號「yumi88.88」。據《三立新聞網》報導，Yumi.k透露被關帳號前自己好像只在限時動態分享鄧佳華的新聞，抱怨說：「IG那裡申訴不回信，臉書申訴，只說會調查有消息再通知」，不久讓自己的IG竟莫名被消失，而IG僅顯示她觸犯這條「違反暴力／宗教／自殘／威脅傷害他人」規定，讓她也滿頭問號。